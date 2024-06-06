عُمان يضع قدماً بالدور الحاسم لتصفيات المونديال

تايبيه (د ب أ)

بات منتخب عُمان على مشارف التأهل للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وحقق منتخب عمان فوزاً كبيراً 3-0 على مضيفه منتخب تايوان، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات.

وعلى ملعب «تايبيه» البلدي، سجل عبد الرحمن المشيفري الهدفين الأول والثاني لمنتخب عمان في الدقيقتين 31 و55 على الترتيب، فيما تكفل جميل سليم اليحمدي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد منتخب عمان إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب قيرغيزستان، الذي يستضيف منتخب ماليزيا، صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بذات الجولة، فيما يتذيل منتخب تايوان الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالمجموعة.

ويضم الدور الثاني 36 منتخباً، تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات المونديال، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لمونديال 2026، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر منتخبين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.