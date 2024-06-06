خلدون المبارك: جيرونا أفضل من يُجسد النجاح على مستوى «مجموعة السيتي»

أبوظبي (الاتحاد)

تناول معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، في الجزء الثاني من اللقاء خاص مع القناة الرسمية للنادي تطور كرة القدم النسائية وأهميتها، ودور ستيف هوتون، نجمة نادي مانشستر سيتي للسيدات وتكريمها المرتقب، بالإضافة إلى النجاح الذي تحققه أندية مجموعة السيتي لكرة القدم.

وحول دور اللاعبة ستيف هوتون، قال خلدون المبارك: «اللاعبة ستيف هوتون قائدة مميزة للنادي ولزميلاتها في الفريق، إنها واحدة من أكثر اللاعبات تتويجاً في إنجلترا. فشكراً لستيف هوتون على كل ما فعلته من أجلنا، ويسعدني أنك ستكونين جزءاً من هذا النادي دائماً، أنت أسطورة وقائدة، ومع استمرار تطور فريق السيدات وكرة القدم النسائية، ستبقى مساهمتك حاضرة في ذاكرتنا. ستكون هناك لوحة خاصة لتكريم ستيف في مرافق التدريب الجديدة لفرق السيدات في النادي، والتي سيتم الكشف عنها قريباً. وأنا سعيد للغاية لستيف وبالطبع لفريق السيدات على مرافق التدريب الجديدة المخصصة لهن».

وأضاف حول أهمية كرة القدم للسيدات: «لو سألت ابنتي الآن عن اسم لاعبها المفضل، ستجيبك بسؤال من الرجال أم من السيدات؟، هذا أمر رائع. ولكن الأهم من ذلك، أنه إذا تم توجيه هذا السؤال لابني فهو أيضاً سيجيب بالسؤال نفسه من الرجال أم من السيدات؟، إجاباتهما توضح كيف تغيرت هذه اللعبة، فلو سألت كلاهما السؤال ذاته قبل ثلاث سنوات، لكانا قد أجابا تلقائياً باسم لاعب من فريق الرجال دون أي سؤال آخر يليه. أعتقد أن هذا يشرح كل شيء عن مدى تطور الرياضة».

وحول نجاح أندية مجموعة السيتي لكرة القدم: «أعتقد أن نادي جيرونا هو أفضل من يجسد النجاح على مستوى مجموعة السيتي لكرة القدم، وهو مثال في حسن إدارة النوادي لتصل إلى درجة التفوق. يقع النادي في المركز الـ 16 من حيث ترتيب أعلى الرواتب في الدوري الإسباني، المركز 16 من أصل 20 نادياً، وكان الفريق في منافسة قوية مع ريال مدريد وبرشلونة حتى النهاية، وأحرز المركز الثالث، لقد وصل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد صعوده من الدرجة الثانية قبل عامين فقط، إنه إنجاز استثنائي».

وأضاف: «كنت ملتزماً على الدوام تجاه كرة القدم في الولايات المتحدة، أعتقد أننا كنا دائماً ملتزمين للغاية بالدوري الأميركي لكرة القدم، وبناء فريق نيويورك لكرة القدم ليصل إلى ما هو عليه الآن، لقد كنا في شراكة رائعة مع فريق نيويورك يانكيز، إنه استثمار كبير، وهو استثمار مبرر تماماً للجماهير. رغم أن اللعب في استاد يانكي وسيتي فيلد، يمثل شراكة رائعة على مدار العامين الماضيين، فإنه لا يعتبر حلاً مستداماً، كان الحل دائماً هو تأسيس نادي كرة قدم مخصص للفريق، وسيكون لنيويورك ملعب كرة قدم خاص بها، وسيكون رائعاً».