«الأبيض» يهزم نيبال برباعية ويحصد «العلامة الكاملة»

معتز الشامي (دبي)

حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على منتخب نيبال 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثامنة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل أهداف منتخبنا حارب عبد الله سهيل (هدفين) بالدقائق 12 و14، وعلى صالح بالدقيقة 53 وحازم محمد بالدقيقة 75، وبهذه النتيجة، عزز منتخبنا الوطني صدارته لترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن البحرين الوصيف برصيد 9 نقاط، فيما يأتي اليمن في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً منتخب نيبال بدون رصيد من النقاط في مؤخرة الترتيب.

ونجح باولو بينتو مدرب منتخبنا في إشراك عدد من الوجوه الجديدة في المباراة، ليقدم عناصر دولية قادرة على تقديم الأداء المميز خلال باقي مشوار التصفيات، بعدما ضمن «الأبيض» البطاقة المؤهلة للمرحلة الثالثة من التصفيات التي تنطلق سبتمبر المقبل.

دفع المدرب بخالد توحيد في المرمى، وفي الدفاع عبد الله إدريس وخالد الهاشمي وبدر ناصر وزايد سلطان وفي الوسط علي سالمين ومحمد عباس، بالإضافة لطحنون الزعابي وحارب عبد الله وعلي صالح كمثلث هجومي ومحمد منصوري كرأس حربة للمنتخب.

وسيطر «الأبيض» على مجريات الأمور أمام نيبال، وكان الأكثر سيطرة طوال أحداث المباراة، وخطف حارب عبدالله سهيل الهدف الأول لمنتخب الإمارات داخل شباك نيبال، في الدقيقة 12 من عمر أحداث الشوط الأول، ثم عزز سهيل تقدم «الأبيض» بهدف ثانٍ بعد الأول بـ90 ثانية فقط، لتصبح النتيجة 2-0.

واصل المنتخب الاستحواذ والسيطرة الهجومية في الشوط الثاني، بحثاً عن زيادة الفارق في النتيجة، وفي الدقيقة 53، سجل على صالح الهدف الثالث، بينما نجح حازم محمد «19 عاماً» في وضع البصمة الأولى في مسيرته الدولية مع «الأبيض»، بالهدف الرابع الذي سجله على طراز عالمي بتسديدة صاروخية أطلقها من منتصف الملعب، لتسكن شباك منتخب نيبال خلال تقدم حارس مرماه لتنتهي المباراة بفوز عريض برباعية عزز بها «الأبيض» مكانته في صدارة الترتيب.

وكسب المنتخب وجوهاً جديدة قدمت أداء مميزاً، لاسيما الحارس خالد توحيد، الذي شارك للمرة الأولى في مسيرته بقميص المنتخب في مباراة دولية بمشوار التصفيات، بالإضافة لحازم محمد، الذي سجل أول أهدافه للمنتخب على الإطلاق.