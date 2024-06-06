الخوري: «مهرجان أبوظبي» يحتفل بمئوية «دولي الشطرنج»

رضا سليم (دبي)

كشف حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن النادي سيشارك في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج، من خلال إقامة حدث عالمي كبير على هامش النسخة الـ30 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستشهد تغييرات من خلال إضافة بطولات، وأيضاً زيادة الجوائز المالية إلى 30 ألف دولار لبطولة «الماسترز».

وأضاف أن النادي يطور المهرجان الدولي بصفة سنوية، حتى بات علامة مميزة لكل لاعبي الشطرنج في العالم، ويعد من أهم الأحداث الرياضية على الخريطة الشطرنجية الدولية، ونخطط في النسخة الـ 30 إلى استحداث بطولات جديدة لكل من فئات الناشئين، والفرق، والمؤسسات الحكومية، بجانب فعاليات للأطفال الصغار لتعريفهم باللعبة، ليكون مهرجاناً متكاملاً في الاتجاهات كافة، خاصة أنه يتصدر اهتمام معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، والنسخة الماضية شهدت مشاركة أكثر من 1600 لاعب ولاعبة من 67 جنسية مختلفة في 14 بطولة مختلفة، ونطمح إلى زيادة العدد من هذه النسخة الاستثنائية التي تشهد الاحتفال بمئوية الاتحاد الدولي، ويحضرها شخصيات عالمية.

ونوه بأن الاستراتيجية الموضوعة من قبل النادي، خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى التجهيز لاستضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ47، الذي سيقام عام 2028، تتضمن تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى سنوياً، والاستفادة من استضافة الحدث العالمي الكبير على أرض الإمارات، وتتضمن أجندة النادي إقامة بعض الأحداث العالمية سنوياً، كبروفة للأولمبياد، اعتباراً من العام المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.

وأوضح الخوري أن ملامح الخطة الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور تهدف للتجهيز بالشكل الأمثل لاستضافة الأولمبياد والمشاركة فيه بمنتخب قوي متميز للرجال، وآخر للسيدات، وقال: «الحقيقة أننا مقبلون على طفرة شطرنجية كبيرة، خلال السنوات الأربع المقبلة، نتمنى تكاتف كل الجهود من اتحاد اللعبة، وجميع الأندية في الدولة والجهات الرياضية المسؤولة والمجالس الرياضية من أجل الإعداد للأولمبياد بشكل مميز وإيجابي، والخروج بأكبر قدر من المكاسب الفنية والتنظيمية والإدارية».