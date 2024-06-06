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الرياضة

90 محملاً في سباق غناضة لــ«الشراعية 60 قدماً»

90 محملاً في سباق غناضة لــ«الشراعية 60 قدماً»
7 يونيو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)
يغلق اليوم باب التسجيل في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، غداً السبت، ضمن برنامج النادي للسباقات التراثية، ويعد سباق غناضة أول جولة من فئة 60 قدماً لهذا الموسم.
واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق مشاركة المحامل التي تم تسجيلها، والتي وصل عددها إلى 90 محملاً شراعياً فئة 60 قدماً قبل غلق باب التسجيل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال اليوم الأخير للتسجيل، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق يوم الخميس قبل الماضي.
وتخوض المحامل التحدي لمسافة 25 ميلاً بحرياً بالانطلاق بالقرب ميناء خليفة وحتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.
وأكملت اللجنة المنظمة عمليات التأكد من الجوانب الفنية الخاصة بالمحامل، بما يتوافق مع التعديلات الفنية التي أدخلت عليها، وتم تطبيقها للمرة الأولى في سباق مهرجان دلما التاريخي، وأيضاً وقفت على تنفيذ خطط الترتيبات اللوجستية والإدارية الخاصة بالسباق.

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من جانبه، أشاد خليفة الرميثي، رئيس قسم الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإقبال الكبير على المشاركة في السباق بتأكيد وجود 90 محملاً في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.
وأشار إلى التعاون الكبير من قبل الملاك والنواخذة في عمليات التسجيل للمشاركة، والتي تمت بسلاسة من خلال الالتزام بالتسجيل، والتأكيد على المشاركة في الفترة المحددة، وأيضاً التعاون في تجهيز المحامل وفق المواصفات الفنية الجديدة التي اعتمدت، وسجلت نجاحاً كبيراً خلال تطبيقها في سباق دلما التاريخي للمحامل فئة 60 قدماً، بعد أن منحت المحامل انسيابية أكبر خلال ذلك السباق.
وتوقع خليفة الرميثي أن يشهد سباق غناضة سرعات عالية ومنافسة قوية، وسط مشاركة محامل أبطال لها سجل مليء بالإنجازات في السباقات الكبرى لهذه الفئة.

سباق غناضة للمحامل الشراعية
أبوظبي
سباق غناضة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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