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الرياضة

العين والبطائح يسدلان الستار على «دوري أدنوك للمحترفين»

العين والبطائح يسدلان الستار على «دوري أدنوك للمحترفين»
7 يونيو 2024 00:59

معتصم عبدالله (دبي)

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يسدل فريقا العين وضيفه البطائح الستار على منافسة «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023- 2024، في المواجهة المنتظرة بين الفريقين في السادسة والثلث مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد في «دار الزين»، والمؤجلة من «الجولة 25»، وهي المباراة 182 والأخيرة في مشوار الموسم.
ويدخل «الزعيم» مباراة الليلة مدفوعاً بمعنويات تعزيز نقاطه في «المركز الثالث» للترتيب برصيد 45 نقطة بفوزه على مضيفه الإمارات 3-2 مساء الأربعاء بهدف الحفاظ على سجله الإيجابي في مباريات «الجولة الأخيرة» في «دوري المحترفين» بالفوز في 11 مباراة، مقابل التعادل في 3. 
ويطمح «الزعيم» في مباراة الليلة كسر سلسلة النتائج السلبية بعدم الفوز في آخر 6 مباريات على التوالي على ملعبه في الدوري، حينما يستقبل «الراقي» على استاد خليفة بن زايد، وهي المباراة الثانية للعين على ذات الملعب في الموسم الحالي 2023- 2024، بعد الأولى أمام اتحاد كلباء 0-1 في «الجولة 23».
ويتفوق العين الذي يواصل الاعتماد على مجموعة من عناصره الشابة، في ظل غياب 10 من لاعبيه الدوليين بداعي المشاركة مع المنتخبات الوطنية، في المواجهات الثلاث المباشرة التي جمعته بالبطائح في «دوري المحترفين»، والتي سجل خلالها 16 هدفاً بمعدل 5.3 هدف في المباراة.
في المقابل، يدخل «الراقي» مباراة الليلة وفي رصيده 34 نقطة في «المركز التاسع» حالياً، ويملك الفريق طموحاً شخصياً في إنهاء مشوار الدوري في «المركز السابع» متقدماً على فريقي الجزيرة 35 نقطة، وعجمان 34، حال حصده نقاط الفوز أمام العين.

العين
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
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