خورفكان يجدد عقدي الحوسني وسليمان

فيصل النقبي (خورفكان)

وافقت إدارة خورفكان على تجديد عقدي الثنائي أحمد حمدان الحوسني حارس الفريق الأساسي، والمدافع مسعود سليمان، الذي ينتظر رد الإدارة على شروط عقده الخاص.

واجتمع الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم مع اللجان المالية والتسويقية في النادي، وذلك لمناقشة الأمور المالية وعقود اللاعبين كافة، والاطلاع على الملفات كافة المتعلقة بالإدارة السابقة، من أجل البدء في العمل، استعداداً للموسم الجديد، بعد أن يصدر مرسوم التشكيل للشركة قريباً من قبل الجهات المختصة بالإمارة.

وتدرس شركة الكرة فور تشكيلها ملف المعسكر الخارجي للفريق، في ظل بدء الموسم منتصف أغسطس المقبل، حيث تسارع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات كافة قبل الانطلاقة.