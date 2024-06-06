الجمعة 7 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يجدد عقدي الحوسني وسليمان

خورفكان يجدد عقدي الحوسني وسليمان
7 يونيو 2024 00:59

فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
عمار علاي رئيساً لشركة خورفكان للكرة
حاكم الشارقة: ملعبان على قمم الجبال لـ«كلباء» و«خورفكان»

وافقت إدارة خورفكان على تجديد عقدي الثنائي أحمد حمدان الحوسني حارس الفريق الأساسي، والمدافع مسعود سليمان، الذي ينتظر رد الإدارة على شروط عقده الخاص.
واجتمع الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم مع اللجان المالية والتسويقية في النادي، وذلك لمناقشة الأمور المالية وعقود اللاعبين كافة، والاطلاع على الملفات كافة المتعلقة بالإدارة السابقة، من أجل البدء في العمل، استعداداً للموسم الجديد، بعد أن يصدر مرسوم التشكيل للشركة قريباً من قبل الجهات المختصة بالإمارة.
وتدرس شركة الكرة فور تشكيلها ملف المعسكر الخارجي للفريق، في ظل بدء الموسم منتصف أغسطس المقبل، حيث تسارع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات كافة قبل الانطلاقة.

خورفكان
نادي خورفكان
أحمد حمدان الحوسني
مسعود سليمان
آخر الأخبار
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
الأخبار العالمية
إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
7 يونيو 2024
مقر الكونجرس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتخابات الكونجرس «المنسية» تُنذر بـ«تحولات سياسية»
7 يونيو 2024
المدرسة التي تعرضت للقصف في مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
7 يونيو 2024
ينس ستولتنبرغ
الأخبار العالمية
ستولتنبرغ: لا خطط لنشر قوات «الناتو» في أوكرانيا
7 يونيو 2024
ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
7 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©