90 محملاً على خط انطلاق سباق غناضة لـ«شراع 60»



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق صباح الغد سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية «الجولة الأولى لهذه الفئة»، وذلك ضمن برنامج النادي للسباقات التراثية والتقليدية، حيث يعد السباق الأخير للموسم الحالي.

ويشارك في السباق 90 محملاً على متنها أكثر من 2000 من النواخذة والبحارة، تم اعتمادها بعد غلق باب التسجيل يوم الخميس، وترفع المحامل أشرعتها للانطلاق بالقرب من ميناء خليفة لتبحر مسافة 25 ميلاً بحرياً صوب خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، في رحلة تحد لأحد أقوى سباقات الفئة الكبرى التي تجذب النخبة من النواخذة والبحارة.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد أعلنت فتح باب التسجيل لمدة 8 أيام، شهدت إقبالاً جيداً للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد السباق المحطة الثانية للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهي تبحر بالتعديلات الفنية الجديدة التي اعتمدت مؤخراً، وتم تنفيذها لأول مرة خلال سباق مهرجان دلما التاريخي، وسجلت نجاحاً مميزاً منح المحامل انسيابية أكبر ساعدت على زيادة سرعتها بشكل واضح، لترتفع وتيرة التنافس بين المحامل، وقد وجدت الإشادة من النواخذة والبحارة والمتابعين.

من جانبه، وجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ودعم سموه اللامحدود للأنشطة والفعاليات والمهرجانات والسباقات التراثية المختلفة، ومن ضمنها السباقات البحرية، وتوجيهاته السديدة بالحفاظ على التراث، وترسيخه في ذاكرة الأجيال، وتعزيز حضوره في كل المناسبات العامة والوطنية.

وقال: سباق غناضة يكتسب أهمية كبيرة في كل موسم كونه يجذب نخبة النواخذة والبحارة الذين يحرصون على المشاركة فيه، وتقديم كل جهد من أجل الفوز بلقبه، وهذا الموسم يأتي السباق بحلقتين جديدتين الأولى ستخوض المحامل التحدي، وفق التعديلات الفنية الجديدة، والثانية إقامته في ختام الموسم.

وأشاد بجهود فريق العمل المكلف من النادي لتنظيم السباق، والذي أكمل الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية بشكل متكامل وفق الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وقد سهل ذلك على المشاركين في عمليات التسجيل، وتأكيد الوجود في السباق، إلى جانب الفحص الفني للمحامل، بما يتوافق مع التعديلات الفنية الجديدة.