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الرياضة

باراديس يرد على مبابي: لا أعرف قيمة بطولة أوروبا

باراديس يرد على مبابي: لا أعرف قيمة بطولة أوروبا
7 يونيو 2024 10:41


أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد التصريحات التي أكد فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد، أن مباريات كأس الأمم الأوروبية أكثر صعوبة وإثارة من مباريات كأس العالم، لأنها تضم منتخبات قوية في كل المجموعات، رد النجم الدولي الأرجنتيني لياندرو باراديس الذي زامل مبابي في باريس سان جيرمان، مدافعاً عن كأس العالم الذي نال شرف الفوز به في 2022 مع منتخب «التانجو»، ورافضاً التقليل من شأن منتخب بلاده، رغم أنه لايحب الدخول في جدل وإثارة ضجة لاطائل من ورائها.
والحقيقة أن مبابي وباراديس، رغم زمالتهما في سان جيرمان، إلا أنهما لم يكونا قريبين من بعضهما في أي وقت. ثم انتقل باراديس إلى يوفينتوس ومنه إلى روما، وجاء مونديال 2022، فلم يقربهما من بعضهما، وإنما زادهما ابتعاداً.
وكان مبابي ُسئل عن بطولة كأس الأمم الأوروبية والفارق بينها وبين كأس العالم من حيث المستوى والقوة، فرد قائلاً: رأيي الشخصي أنها أكثر صعوبة وتعقيداً من المونديال. وأضاف قائلاً: حتى في ظل وجود المزيد من الضغوط العالمية في كأس العالم، فإن المنتخبات في أوروبا تعرف بعضها، ولعبت كثيراً فيما بينها، ما يزيد صعوبة اللقاءات فيما بينها، من الأدوارالأولى للبطولة.
يذكر أن منتخب فرنسا وصل لنهائي كأس الأمم الأوروبية 2016، وخسرأمام البرتغال صفر/1، بينما خرج من دورالـ16 لبطولة «يورو 2020» رغم إنه كان خارجاً منتشياً بحصوله على كأس العالم 2018بروسيا، وهي بالمناسبة البطولة التي يراها مبابي «نقطة سوداء» في تاريخه مع «الديوك».
وفي حديث لشبكة إسبن الأميركية، سُئل باراديس عما إذا كان ماقاله مبابي صحيحاً، فكان رده: كل شخص يمكن أن يقول ما يريده ولكن ذلك لا يغير من واقع الأمور والحقائق الراسخة عند كل عشاق الساحرة المستديرة. وعلق قائلاً: أنا لا أعرف ما الذي تساويه بطولة أوروبا، ولكني أعرف جيداً ما يساويه كأس العالم وبطولة كوبا أميركا، فهما مسابقتان صعبتان جداً، ولايوجد في نظري ماهو أفضل من المونديال، وأرى أنه البطولة الأصعب على الإطلاق. 

كأس العالم
كأس أوروبا
منتخب الأرجنتين
ليونيل ميسي
مبابي
منتخب فرنسا
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