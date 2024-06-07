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الرياضة

«دولي الخيول العربية» يبحث التعاون مع الاتحاد العماني للفروسية

«دولي الخيول العربية» يبحث التعاون مع الاتحاد العماني للفروسية
7 يونيو 2024 11:30


دبي (وام)
بحث فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مع منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بفندق ميدان في دبي، بحضور حمود بن علي الناصري، أمين عام الاتحاد العماني للفروسية.
واستعرض الجانبان الدعم والتنسيق من خلال وضع جدول أعمال لتمكين الطرفين من تحقيق الأهداف المشتركة، ومتابعة (إفهار)، لأهم التطورات في سباقات الخيول العربية الأصيلة بسلطنة عمان، كما تم عرض أهم إنجازات الاتحاد العماني خلال العام الماضي.
كما ناقش الاجتماع أهم التحديات التي يواجهها الاتحاد العماني للفروسية، ووضع الحلول لمعالجتها، وتم استعراض أهم الخطط التطويرية التي اعتمدها لدعم المدربين والفرسان العمانيين وسباقات الخيول العربية، وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، الدعوة إلى رئيس «إفهار» لعقد اجتماع رسمي، خلال الفترة المقبلة بالعاصمة العمانية مسقط.
وأكد فيصل الرحماني أهمية سلطنة عمان عضواً بالمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة حول العالم، وقال: «سيقدم الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة الدعم للاتحاد العماني، فنياً وتقنياً، بكل السبل المتاحة، كما سيتم وضع خطط وآليات مشتركة لدعم الفرسان العمانيين، وسباقات الخيول العربية في سلطنة عمان».

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