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الرياضة

الريال يتمسك بصاحب «الوجه الهجومي المختلف»!

الريال يتمسك بصاحب «الوجه الهجومي المختلف»!
7 يونيو 2024 12:30


أنور إبراهيم (القاهرة)

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أعلنت إدارة ريال مدريد عن صفقتين هذا الصيف، الأولى التعاقد مع النجم الفرنسي الهداف كيليان مبابي القادم من باريس سان جيرمان، والثانية تفعيل عقد البرازيلي الشاب أندريك فليبي بمجرد أن يكمل 18عاماً في يوليو القادم.
وكشفت صحيفة ريليفو النقاب عن أن هناك «عقداً ثالثاً» لمهاجم رأس حربة موجود بالفعل في «السانتياجو برنابيو»، ولكن على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية، واللاعب هو ماتو خوسيلو «34 عاماً»، والمفترض أن يعود إلى ناديه بعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية.
غير أن خوسيلو قدم مستوى مميزاً موسم 2023-2024، وسجل 18هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الريال، رغم أنه لم يلعب أساسياً إلا نادراً. وقالت الصحيفة: إن مسؤولي «الميرنجي» راضون تماماً عن أداء خوسيلو، ويأملون بقاءه بصفة دائمة. وأضافت أن الريال ينوي الحصول على خدمات خوسيلو، بموجب عقد دائم، وفقاً لما نص عليه عقد الإعارة الذي منح الحق لـ«البلانكوس» في الحصول على انتقال نهائي، مقابل دفع 5و1مليون يورو لناديه إسبانيول.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما طُلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني أن يدلي برأيه فيما يتعلق باستمرارخوسيلو، أعطى الضوء الأخضر، وقال كلاماً إيجابياً، لأنه على اقتناع كامل بأن اللاعب يقدم «وجهاً هجومياً مختلفاً» عن كل المهاجمين الآخرين في الفريق، ولهذا لايمانع استمراره الموسم القادم. وأضاف قائلاً: خوسيلو «خيار هجومي» ممتاز، وتظهرخطورته الحقيقية داخل منطقة جزاء المنافس، ويقدم معنا أفضل ماعنده.
ومن جانبه، أكد خوسيلو أنه متلهف على البقاء في ريال مدريد، حتى وإن كانت الدقائق التي يلعبها قليلة، وخاصة في ظل وصول مبابي وإندريك، ولو أدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في دقائق لعبه. ولايهتم خوسيلو بالعروض المقدمة إليه من أندية أخرى، بل لايريد الاستماع إليها أصلاً. 

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