91 لاعباً في كأس رئيس الدولة للكاراتيه بالعين



علي معالي (العين)

تستضيف الصالة الرياضية باستاد خليفة بن زايد بنادي العين السبت كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه «كاتا وكوميتيه» للرجال والسيدات، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة، يمثلون لأول مرة 8 أندية، بـ 30 فريقاً في الفئات الأربع، وهي المرة الأولى التي تقام فيها نهائيات هذه البطولة الغالية في مدينة العين، كما أنها تشهد عودة العين بعد غياب 24 عاماً عن اللعبة، وتبدأ المنافسات في الواحدة ظهراً، وتستمر حتى السابعة مساء، وسط ترتيبات متميزة قامت بها إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، برئاسة منصور الهاشمي، رئيس لجنة تسيير أعمال شركة نادي العين للألعاب الرياضية.

وأكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعد أهم حدث رياضي ينظمه الاتحاد في الموسم، ويأتي في المرتبة الأولى من الاهتمام، نظراً لأنه يحمل اسماً نعتز ونفخر به جميعاً. وقال إنه تم التنسيق لإقامة هذه البطولة بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وديوان الرئاسة، والتأكيد على المعايير التي يلتزم بها الاتحاد لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وقال الرزوقي:«هذه النسخة تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية، في إطار خطط الاتحاد الاستراتيجية لتوسيع رقعة المشاركة، وهو ما تجسد في ارتفاع عدد الأندية المشاركة إلى 8 أندية لأول مرة، من بينها نادي العين، وكذلك هيئات حكومية مثل نادي شرطة دبي الذي يعود للمشاركة في منافسات الكاراتيه بعد فترة توقف».

وقال منصور الهاشمي: «الترتيبات على أعلى ما يكون، وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الكاراتيه الذي أسند لنا هذه المهمة، وهي فرصة لكي نرى لعبة الكاراتيه تعود من جديد، وتنطلق من بيت «الزعيم»العيناوي كما كانت في سنوات سابقة، وأن عودة اللعبة من جديد إلى أحضان النادي فرصة جيدة لبزوغ أسماء جديدة تلمع في سماء اللعبة مثلما كانت في الماضي، وأن المشاركة في تنظيم الحدث والمشاركة أيضاً بعد غياب طويل، سيجعل عشاق اللعبة يعودون من جديد للممارسة اللعبة في ظل توفر الإمكانات، ورغبة الجميع في ممارسة النشاط الرياضي في أجواء مثالية».

وقال إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات:«التحضير لتنظيم البطولة انعكس إيجاباً على رغبة جميع الأندية للمشاركة في هذا الحدث السنوي المهم، والوصول إلى 30 فريقاً من 8 أندية يشاركون في الفئات الأربع كاتا وكوميتيه جال وسيدات، حيث نجد أن هناك أندية تشارك بـ 4 فرق، كما سيقام على هامش البطولة حفل التميز لتكريم الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد هذا الموسم، والإعلان عن النادي الفائز بكأس التفوق العام، وتكريم أفضل المدربين والأجهزة الفنية التي أثرت اللعبة في هذا الموسم».