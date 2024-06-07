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الرياضة

الحلقات الأولمبية تطل على العالم من برج إيفل

الحلقات الأولمبية تطل على العالم من برج إيفل
7 يونيو 2024 12:03
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    باريس (رويترز)
    عرض منظمو أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة الحلقات الأولمبية على برج إيفل قبل 50 يوماً من موعد انطلاق الدورة الصيفية في العاصمة الفرنسية، وعرضت الحلقات المصنعة من الفولاذ المعاد تدويره على الجانب الجنوبي من أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية، بعد أن قام 30 عاملاً تقريباً بتثبيتها باستخدام أربع رافعات.
    وسيحظى برج إيفل بأهمية بارزة، خلال الدورة المقبلة، وستقام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بجواره، كما استخدمت قطع من الصلب من البرج في صنع ميداليات الدورة، وستقام الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس.

 

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