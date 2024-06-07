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الرياضة

تتويج الموارد البشرية والأمن الجنائي ببطولة الطائرة في شرطة أبوظبي

تتويج الموارد البشرية والأمن الجنائي ببطولة الطائرة في شرطة أبوظبي
7 يونيو 2024 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
توجت شرطة أبوظبي فريق قطاع الموارد البشرية «رجال»، وفريق قطاع الأمن الجنائي «سيدات» بالمراكز الأولى في بطولتي كرة الطائرة، ضمن درع القائد العام الرمضانية للكرة الطائرة للرجال والسيدات، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني في بطولة الرجال، فيما حاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثالث، وبالنسبة للسيدات، حصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحاز فريق قطاع الموارد البشرية المركز الثالث.
وهنأ العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة الفرق الفائزة بالبطولة، وأشاد بالمستوى المتميز للاعبين واللاعبات، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي استطاعت أن تنافس وبتميز في مختلف الأنشطة الرياضية، بما يعزز جهودها في تحقيق التميز الرياضي دائماً، سواء في المشاركات المحلية أو الدولية، متمنياً لهم تحقيق مزيد من الإنجازات، خلال البطولات المقبلة في الموسم الرياضي 2024.
وكرم المقدم محمد ناصر العيسائي، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة الفرق الفائزة، مؤكداً أهميتها في رفع مستوى المهارات للمنتسبين، تعزيزاً لجهودهم في حفظ الأمن والأمان، كما أنها تعزز العزيمة والروح الرياضية والالتزام والانضباط، وهنأ الفرق على النتائج المتميزة.
وأشاد بالتعاون مع نادي تراث الإمارات في استضافة البطولة، وسلم السيد أحمد الحوسني، رئيس قسم الألعاب الشعبية بنادي تراث الإمارات درع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقديراً لجهودهم في استضافة البطولة، كما كرّم حكام البطولة، وقدّم الشكر لحكام البطولة والمنظمين، وكل من أسهم في إنجاح البطولة، وتمنى للجميع التوفيق.

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