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الرياضة

5 ميداليات لمنتخب الدراجات في «بارالمبية آسيا»

5 ميداليات لمنتخب الدراجات في «بارالمبية آسيا»
7 يونيو 2024 13:48

 
 
دبي (الاتحاد)

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حقق منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم 5 ميداليات ملونة في انطلاقة منافسات بطولة آسيا البارالمبية للدراجات، المقامة حالياً في مدينة «ألماتي» في كازاخستان، عبارة عن ذهبيتين وفضيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية في سباقات مختلفة بالبطولة التي يشارك فيها نخبة من لاعبي القارة الآسيوية، استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».
وتوج بالميداليات كل من سلامة الخاطري ذهبية في فئة C5 لفئة الإناث، وعايض الأحبابي ذهبية في مسابقة فئة H3 للرجال، وأحمد البدواوي فضية في مسابقة فئة C5 للرجال، وسالم الجنيبي فضية في مسابقة فئة C3، وسعيد الظاهري برونزية في مسابقة فئة H4.

 

أصحاب الهمم
دورة الألعاب البارالمبية
منتخب الدراجات
الألعاب الآسيوية
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