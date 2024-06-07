«البندقية» تصوب الهدف نحو «الظنة» في بطولة حمدان بن زايد للرماية



الظفرة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22»، انطلاق الفعاليات المصاحبة للبطولة، بالتنسيق مع إدارة شؤون منطقة الظفرة «أدنوك» في مدينة الظنة، وينظم نادي الظفرة للرماية البطولة لفئات الرجال والسيدات والناشئين من 1 مايو الماضي إلى 3 أغسطس المقبل.

وتقام يوم غد منافسات البندقية الهوائية للفئات المجتمعية ضمن الفعاليات المصاحبة في الصالة الرياضية بنادي بينونة في مدينة الظنة لجميع الفئات، كما تنطلق الأحد منافسات «البادل» للمؤسسات الحكومية في حديقة الرويس المركزية بالتصفيات الإقصائية.

وتتضمن الفعاليات منافسات كرة القدم للمؤسسات الحكومية التي تقام السبت على ملعب نادي بينونة بمشاركة 8 فرق هي الحرس الوطني، وأدنوك حبشان، وبلدية منطقة الظفرة، ومواصلات الإمارات، والظنة، والهلال الأحمر، ومستشفيات الظفرة، وترانسكو.

وأكد سالم سعيد السبوسي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية أن النسخة الرابعة من البطولة تعد استكمالاً للمسيرة المميزة للمنافسة التي تشهد تطوراً كبيراً يعكس قيمتها وأهميتها ودورها في تمكين المشاركين من القدرات التنافسية العالية. وأشار إلى أن النادي يستشرف مرحلة مهمة من التطور بالخطط المستقبلية التي تتوافق مع استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تنظيم البطولات، وتأهيل الرماة من المواطنين والمواطنات، وتوفير فرص مشاركتهم في البطولات، بالإضافة إلى البرامج الفنية للمدربين.

وأثنى على النجاح الذي حققته بطولة الرجال، والمشاركة الكبيرة في منافسات الناشئين، وقال إن البطولة وصلت إلى مكانة كبيرة، وتستقطب مشاركات واسعة من مختلف الجنسيات من المقيمين.