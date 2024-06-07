إيسايلا على بعد خطوات من خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)

اقتربت شركة خورفكان لكرة القدم من التعاقد مع المدرب الروماني دانييل إيسايلا، مدرب عجمان السابق، بعد أن تم الاتفاق على بنود العقد ليكون مدرباً للفريق الأول الموسم القادم من دوري أدنوك للمحترفين، وسبق للروماني أن درب بني ياس قبل عدة مواسم، وحقق نتائج لافتة معه، بالإضافة لتدريبه لعجمان، خلال الموسم الماضي، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق واضح في اكمال المهمة.

وتنظر الشركة، برئاسة الدكتور عمار علاي إنجاز ملف المدرب للانتقال للملفات الأخرى المهمة، خاصة بأن هناك تعاوناً بين الإدارة والمدرب الجديد، لاختيار العناصر الجيدة القادرة على تمثيل الأخضر بشكل جيد، خلال منافسات الموسم.