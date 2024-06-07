تشيلسي يضم توسين أدارابيويو مدافع فولهام

لندن (د ب أ)

أكمل نادي تشيلسي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع توسين أدارابيويو، مدافع فريق فولهام، بعقد مدته 4 سنوات، ومن المقرر أن ينضم أدارابيويو 26/ عاماً/رسمياً لتشيلسي في مطلع الشهر القادم، بعد انتهاء عقده الحالي مع فولهام.

وخضع أدارابيويو للفحوص الطبية الروتينية في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعزز القدرات الدفاعية لتشيلسي، بعد رحيل لاعبه المخضرم تياجو سيلفا لفريق فلومينينسي البرازيلي مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إدارة تشيلسي وضعت اللاعب الإنجليزي ضمن اهتماماتها للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما في ظل تمتعه بالقوة البدينة والطول الفارع.

وقال أدارابيويو لموقع تشيلسي الرسمي: «تشيلسي ناد كبير. إنها لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي. لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ملعب ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هناك».

وأضاف: «أنا متحمس للغاية، وأتطلع للمساهمة في دفع النادي نحو الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه». وخاض اللاعب 132 مباراة مع فولهام، خلال 4 سنوات قضاها معه، من بينها 78 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل انضمامه لفولهام، أمضى أدارابيويو بعض الوقت على سبيل الإعارة مع فريقي ويست بروميتش ألبيون وبلاكبيرن، اللذين ينافسان بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).