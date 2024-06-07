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الرياضة

اتحاد الجولف يعتمد تصنيفاً جديداً للاعبين مرتبطاً بالنظم العالمية

اتحاد الجولف يعتمد تصنيفاً جديداً للاعبين مرتبطاً بالنظم العالمية
7 يونيو 2024 16:30


دبي (وام)
اعتمد اتحاد الجولف نظام تصنيف جديد للاعبين المنضوين تحت مظلته يسهم في قياس قدرات لاعبي الجولف للمنافسة على أسس عادلة، مع تنوع أكبر من الخيارات، ومرتبطاً بشبكة واسعة عالمية من الأندية التي تخضع لهذا التصنيف «الهانديكاب».

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وأطلق اتحاد الجولف مطلع مايو الماضي، نظام التصنيفات الجديد «الهانديكاب»، المستند إلى النظام المتبع في الولايات المتحدة الأميركية والشبكة العالمية. وسبق لاتحاد الجولف اعتماد نظام التصنيفات الموسع للاتحاد الدولي، بما فيها قواعد اللاعبين، وقواعد اللعبة، والملاعب التي تقام عليها المنافسات.
ويسهم نظام التصنيفات، الذي دخل حيز التنفيذ، في ربط اللاعبين والأعضاء المنتسبين للاتحاد بشبكة «GHIN» المعتمدة في 15 ألف نادٍ حول العالم، وتضم أكثر من 2 مليون لاعب ولاعبة.
كما يوفر النظام الجديد تتبعاً للإحصائيات المرتبطة بنظام تحديث الموقع العالمي «GPS»، بالإضافة إلى ميزات أخرى تعزز المشاركة في البطولات المحلية الإماراتية من خلال توسعة نطاق اللاعبين المعتمد تصنيفهم.
وقال أكرم سكيك المدير العام للاتحاد «إن الاتحاد يواصل جهوده في توفير أعلى المعايير العالمية من خلال نظام تصنيفات جديد، يمنح اللاعبين اعتماداً من قبل نظام التصنيفات الأميركي والشبكات التابعة له».
وأضاف أنه سيكون لدى أندية الجولف في الإمارات، وأعضائه منصة تعمل بطريقة حديثة، وتساعد في تطوير اللعبة بالدولة.

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