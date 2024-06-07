شفيونتيك..«نادال السيدات» تطارد حلم رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

تسعى البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، إلى مواصلة هيمنتها على بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، من خلال فوزها باللقب للمرة الثالثة توالياً والرابعة في آخر خمسة أعوام، وذلك حين تواجه الإيطالية جاسمين باوليني الـ15 عالمياً السبت في النهائي.

وتبدو ابنة الـ23 عاماً مرشحة فوق العادة كي تصبح أول لاعبة تحرز لقب رولان جاروس أربع مرات أو أكثر خلال حقبة الاحتراف بعد البلجيكية جوستين هينان (4 مرات آخرها عام 2007) والأميركية كريس إيفرت (9 مرات آخرها عام 1986) والألمانية شتيفي جراف (6 مرات آخرها عام 1999).

وستكون شفيونتيك ثالث لاعبة فقط تتوّج بطلة ثلاث مرات متتالية بعد هينان (من 2005 حتى 2007) والأميركية-اليوغوسلافية سابقاً مونيكا سيليتش (من 1990 حتى 1992).

كما يُمكن لها أيضاً أن تنضم إلى الأميركية سيرينا وليامس باعتبارها اللاعبة الوحيدة التي توّجت ببطولة فرنسا المفتوحة بالإضافة إلى دورتي مدريد وروما في عامٍ واحد.

لكن قوة شفيونتيك على الملاعب الترابية لرولان جاروس جعلت البعض يذهب بعيداً إلى حد مقارنتها بالإسباني الأسطوري رافايل نادال الذي توّج باللقب 14 مرة قياسية في مسيرة حقق خلالها 112 انتصاراً في ثانية البطولة الأربع الكبرى مقابل 4 هزائم فقط.

وعلقت البولندية على هذه المقارنة بنادال الذي ودّع النسخة الحالية من الدور الأول على يد الألماني ألكسندر زفيريف في رابع هزائمه على ملاعب رولان جاروس (خسر مرتين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومرة واحدة أمام السويدي روبن سودرلينج)، قائلة «سنرى بعد 14 عاماً إذا كانت مسيرتي مشابهة. من البديهي أن ذلك (المقارنة مع نادال) شيء جميل بالنسبة لي».

وأردفت «لا أتوقع من أحد مقارنتي برافا نادال لأنه بالنسبة لي هو فوق الجميع، إنه أسطورة مطلقة. سنرى بعد بضعة أعوام، لكني فخورة بنفسي لأني ألعب هنا بثبات ولأن اسمي ذُكِر في جملةٍ واحدة مع نادال. هذا أمر رائع».

وتملك البولندية نسبة نجاح 100 بالمئة في نهائي البطولات الكبرى التي أحرزت فيها لقباً واحداً خارج رولان غاروس وكان عام 2022 في فلاشينغ ميدوز الأميركية.