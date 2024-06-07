استبعاد كوبارسي ويورنتي وجارسيا من تشكيلة إسبانيا في «يورو 2024»

برشلونة (أ ف ب)

استبعد المدرب لويس دي لا فوينتي قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي من القائمة النهائية التي أعلنها للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وانسحبت الاستبعادات أيضاً على لاعبي وسط أتلتيكو مدريد وجيرونا، ماركوس يورنتي وأليكس جارسيا.

واختار دي لا فوينتي 29 لاعباً في قائمته الأولية التي كشفها في مايو قبل تقليصها إلى 26 للمشاركة في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

ولمع نجم كوبارسي (17 عاماً) في النصف الثاني من الموسم مع برشلونة، وخاض مباراته الدولية الأولى بمواجهة كولومبيا ودياً في مارس الماضي.

في المقابل، بقيَ زميله في النادي الكاتالوني، الجناح الشاب يامين جمال (16 عاماً) في القائمة إلى جانب زميله الآخر لاعب الوسط فيرمين لوبيس.

وتمكّن كل من مهاجم ريال بيتيس أيوسي بيريس ومدافع أتلتيك بلباو دانيال فيفيان من حجز مقعديهما في القائمة النهائية على الرغم من إشارة تقارير صحافية إلى احتمال استبعادهما.

وستلعب إسبانيا مباراةً وديةً ثانيةً مع ايرلندا الشمالية السبت، قبل سبعة أيامٍ من مواجهة كرواتيا في مستهلّ مشوارها في المجموعة الثانية التي تضم إيطالياً وألبانيا أيضاً.

وهنا التشكيلة:

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال)

- الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، روبان لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديس (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريّا (تشلسي)

- الوسط: رودري هرنانديس (مانشستر سيتي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيس (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال)

- الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيج الألماني)، لامين جمال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أيوسي بيريس (ريال بيتيس)