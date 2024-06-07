الجمعة 7 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استبعاد كوبارسي ويورنتي وجارسيا من تشكيلة إسبانيا في «يورو 2024»

استبعاد كوبارسي ويورنتي وجارسيا من تشكيلة إسبانيا في «يورو 2024»
7 يونيو 2024 17:30

 

برشلونة (أ ف ب)
استبعد المدرب لويس دي لا فوينتي قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي من القائمة النهائية التي أعلنها للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.
وانسحبت الاستبعادات أيضاً على لاعبي وسط أتلتيكو مدريد وجيرونا، ماركوس يورنتي وأليكس جارسيا.
واختار دي لا فوينتي 29 لاعباً في قائمته الأولية التي كشفها في مايو قبل تقليصها إلى 26 للمشاركة في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من 14 يونيو حتى 14 يوليو.
ولمع نجم كوبارسي (17 عاماً) في النصف الثاني من الموسم مع برشلونة، وخاض مباراته الدولية الأولى بمواجهة كولومبيا ودياً في مارس الماضي.
في المقابل، بقيَ زميله في النادي الكاتالوني، الجناح الشاب يامين جمال (16 عاماً) في القائمة إلى جانب زميله الآخر لاعب الوسط فيرمين لوبيس.
وتمكّن كل من مهاجم ريال بيتيس أيوسي بيريس ومدافع أتلتيك بلباو دانيال فيفيان من حجز مقعديهما في القائمة النهائية على الرغم من إشارة تقارير صحافية إلى احتمال استبعادهما.
وستلعب إسبانيا مباراةً وديةً ثانيةً مع ايرلندا الشمالية السبت، قبل سبعة أيامٍ من مواجهة كرواتيا في مستهلّ مشوارها في المجموعة الثانية التي تضم إيطالياً وألبانيا أيضاً.
وهنا التشكيلة:
- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال)
- الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، روبان لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديس (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريّا (تشلسي)
- الوسط: رودري هرنانديس (مانشستر سيتي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيس (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال)
- الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيج الألماني)، لامين جمال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أيوسي بيريس (ريال بيتيس) 

أخبار ذات صلة
«ملاعب يورو» خالية من الطائرات بدون طيار
«جوهرة ليفركوزن» يشعل الصراع بين برشلونة والريال
منتخب إسبانيا
يورو 2024
كأس الأمم الأوروبية
برشلونة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مدفعية
الأخبار العالمية
الناتو يعلّق على طلب أوكرانيا السماح لها بقصف روسيا
اليوم 17:34
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الأخبار العالمية
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:32
استبعاد كوبارسي ويورنتي وجارسيا من تشكيلة إسبانيا في «يورو 2024»
الرياضة
استبعاد كوبارسي ويورنتي وجارسيا من تشكيلة إسبانيا في «يورو 2024»
اليوم 17:30
بايدن يلتقي بزيلينسكي في باريس
الأخبار العالمية
بايدن يلتقي بزيلينسكي في باريس
اليوم 17:26
زيلينسكي يتحدث أمام البرلمان الألماني الثلاثاء المقبل
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث أمام البرلمان الألماني الثلاثاء المقبل
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©