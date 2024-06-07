شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين احتفالية «العين الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)

أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي جاهزيتها لتأمين الاحتفالية التي ينظمها نادي العين بفوزه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم غد السبت باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وذلك من خلال تواجد الفرق الأمنية والشرطية إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وينظم نادي العين بهذه المناسبة مسيرة احتفالية يشارك فيها اللاعبين والجماهير الرياضية وتنطلق مساء يوم غد السبت، ابتداء من دوار منطقة السلامات مرورا بشارع حمدان بن محمد ووصولاً لاستاد هزاع بن زايد.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور للتقيد بالأنظمة والقوانين والالتزام بقواعد السير والمرور والاحتفال بشكل حضاري دون التسبب بالإزعاج وارتكاب المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية.

وحثت السائقين على الالتزام بخط سير المسيرة الاحتفالية وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وعدم إقامة مسيرات عشوائية تتسبب في عرقلة حركة السير والمرور ونصحتهم بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وتجنب الاستعراضات بالمركبات، والقيادة بطيش أو النزول من المركبة بالطريق العام أو ترك المركبة في الطريق ومحركها دائر والوقوف وسط الطريق دون مبرر، وعدم إلقاء ورمي المخلفات بالطريق العام وحذرت من مخالفة تغطية أرقام لوحات المركبات الأمامية أو الخلفية.

وناشدت السائقين بعدم تحميل المركبة الواحدة بعدد ركاب يتجاوز العدد المقرر وعدم تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة للجلوس كصندوق المركبة، كما حذرت من مخالفة الخروج من النوافذ وفتحة السقف، لافتة إلى أهمية التعبير عن فرحة الفوز بصورة حضارية.

