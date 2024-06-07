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الرياضة

فوجتس: اللقب هدف منتخب المانيا

فوجتس: اللقب هدف منتخب المانيا
7 يونيو 2024 18:30


برلين (د ب أ)
طالب بيرتي فوجتس، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم، منتخب «الماكينات» بالسعي نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). وتحسنت نتائج منتخب ألمانيا مؤخراً، بعدما تغلب ودياً على منتخبي فرنسا وهولندا في مارس الماضي، مما أسهم في تحسين المزاج العام في الفريق والبلاد، ووضع نفسه مجدداً ضمن قائمة المرشحين للحصول على اللقب القاري.
وقال فوجتس، الذي تواجد بقائمة منتخب ألمانيا المتوجة بأمم أوروبا 1972 حينما كان لاعباً قبل أن يقود الفريق للفوز بكأس البطولة عام 1996 عندما أصبح مدرباً، إنه يتعين على الفريق أن يسعى نحو القمة. أضاف فوجتس في مقال نشرته صحيفة «راينيشه بوست»: «يمكننا أن نلعب كرة قدم جيدة، وأوروبا تعرف ذلك. لكن الأمر يتعلق باستعادة سمعتنا المفقودة بأداء قوي في أمم أوروبا».
أوضح المدرب الألماني: «لا يمكن أن يكون هناك سوى هدف واحد: اللقب. أعتقد أن واجب منتخب ألمانيا هو تحقيق ذلك. لا يمكن أن يكون هناك هدف آخر في بطولة تقام في بلادنا». أشار فوجتس: «فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا أقوياء، لكن - بالنسبة لي - هناك فريقاً واحداً فقط يجب أن يفوز بالمسابقة: ألمانيا. ولهذا السبب نحن المرشحون الأوفر حظا لحصد البطولة».
ويتقاسم منتخب ألمانيا مع نظيره الإسباني الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس الأمم الأوروبية برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.

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