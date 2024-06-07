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الرياضة

«الفنون القتالية» المختلطة تجمع نخبة الناشئين في نادي الشباب

«الفنون القتالية» المختلطة تجمع نخبة الناشئين في نادي الشباب
7 يونيو 2024 19:30


أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق يوم غد منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي شباب الأهلي بدبي بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12، 17 عاماً، وتمثل البطولة ثاني منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة، ما يمهد الطريق أمام مجموعة من النزالات الحماسية الحافلة بالتشويق، فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 120 ألف درهم.
ويقول محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تندرج البطولة في إطار الجهود المتواصلة لنشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى الدولة، مؤكداً أن البطولة تمثل منصة نموذجية لتسليط الضوء على المواهب الجديدة وإعداد جيل متميز من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني والتألق في الاستحقاقات الدولية القادمة».
ويتابع الحوسني: «تساهم البطولة في تطوير مستوى المنافسة على الصعيد المحلي، وإفساح المجال أمام اللاعبين الناشئين لاكتساب المزيد من الخبرات والتجارب، ورفع جاهزيتهم واستعداداتهم لخوض منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي بعد نحو شهرين من الآن».
وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من أبرز أندية وأكاديميات الدولة، من أبرزها أكاديمية أدما، ونادي شباب الأهلي وتيم نوجويريا دبي، وأكاديمة The Force Sports، وDento Dojo، وKBW MMA School، وBLACKWOLF MMA & FITNESS CENTER.
ويقول سعيد النعيمي (16 عاما)، لاعب أكاديمية أدما الذي ينافس في فئة الناشئين وزن تحت 56 كجم: «أشعر بحماس كبير لخوض النزالات في البطولة، لا سيما أنها تمثل فرصة رائعة لإثبات جدارتي واختبار مهاراتي أمام أقوى المنافسين. وسأبذل كل إمكاناتي للتفوق واعتلاء منصة التتويج».
ويضيف: «اتبعت برنامجا تدريبيا مكثفا في إطار استعداداتي للبطولة، وأثق بأن التألق في المنافسات سيشكل خطوة مهمة في مسيرتي الرياضية، ويدعم خططي لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي».

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