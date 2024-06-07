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الرياضة

موسم مميز للاعبي «الشارقة للدفاع عن النفس» في التايكواندو

موسم مميز للاعبي «الشارقة للدفاع عن النفس» في التايكواندو
7 يونيو 2024 20:00


الشارقة (وام)
نجح لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تحقيق إنجازات مميزة في الموسم الحالي للتايكواندو والذي اختتم بنيل كأس الفريق المثالي إضافة إلى الفوز بثلاثة كؤوس للمركز الأول جاءت في فئات الناشئين والأشبال. كما نالت فرق النادي 4 كؤوس في المركز الثاني و 9 في المركز الثالث، وتمكن لاعبو النادي من حصاد 39 ميدالية ذهبية و 34 فضية و 59 برونزية خلال ثمان بطولات شاركوا بها.
وعلى صعيد دعم المنتخبات الوطنية تم اختيار 17 لاعبا للمشاركة مع المنتخب في بطولتي كأس العرب ودولية الفجيرة، بينما شارك ثلاثة لاعبين في دورة الألعاب الخليجية للشباب والناشئين وحقق لاعبو ولاعبات النادي 18 ميدالية دولية.
وقال أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي إن النتائج المتحققة تعكس الخطة الفنية المعتمدة بالتركيز على الأعمار المبكرة والعمل على استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها من خلال زرع ثقافة ممارسة التايكواندو كرياضة أولمبية بحيث يكون الانضمام للمنتخب الوطني لدولة الإمارات كهدف أساسي للصعود لمنصات التتويج الدولية.
وأكد العويس أن نيل النادي كأس الفريق المثالي يعكس أهمية الجمع بين خوض البطولات بتنافسية عالية والروح الرياضية العالية وتعزيز الإيجابية معربا عن سعادته لنجاح فرق النادي ولاعبيه في اجتياز الموسم محققا النجاح المستهدف، وقدم الشكر إلى مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي عبد العزيز الحمادي وفريق العمل بشكل عام للمتابعة المميزة التي ساهمت في التصدي للتحديات.

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