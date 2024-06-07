«الشارقة الرياضي» يثمِّن مكرمة حاكم الشارقة بإنشاء استاد كلباء

الشارقة (الاتحاد)

رفع عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، باسم رياضيي الإمارة، آسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد أن وجَّه سموه بإنشاء ملعب دولي لنادي كلباء على ارتفاع 850 متراً فوق سطح البحر، ضمن مشروع استراحة فوق الغمام، مؤكداً أن الصرح الجديد سيكون معلماً من المعالم الرياضية المميزة في الإمارة، وسيعزز من إمكاناتها اللوجستية، وأيضاً من شهرتها وسمعتها الدولية.

وأضاف: «إن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين في الإمارة يصعب حصرها، وتفرض علينا أن نبذل أقصى الجهود لترجمة هذا الدعم وذاك الاهتمام، لتحقيق الأهداف المنشودة وترجمة رؤية سموه بالنسبة لمشروع الشارقة الثقافي الكبير الذي تلعب فيه الرياضة بأنشطتها وفعالياتها دوراً كبيراً».