الجمعة 7 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يثمِّن مكرمة حاكم الشارقة بإنشاء استاد كلباء

«الشارقة الرياضي» يثمِّن مكرمة حاكم الشارقة بإنشاء استاد كلباء
7 يونيو 2024 20:18

 

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يتفقد مشروع استراحة "فوق الغمام" على جبل ديم
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين سيف الزري الشامسي قائداً عاماً لشرطة الشارقة

رفع عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، باسم رياضيي الإمارة، آسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد أن وجَّه سموه بإنشاء ملعب دولي لنادي كلباء على ارتفاع 850 متراً فوق سطح البحر، ضمن مشروع استراحة فوق الغمام، مؤكداً أن الصرح الجديد سيكون معلماً من المعالم الرياضية المميزة في الإمارة، وسيعزز من إمكاناتها اللوجستية، وأيضاً من شهرتها وسمعتها الدولية.
وأضاف: «إن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين في الإمارة يصعب حصرها، وتفرض علينا أن نبذل أقصى الجهود لترجمة هذا الدعم وذاك الاهتمام، لتحقيق الأهداف المنشودة وترجمة رؤية سموه بالنسبة لمشروع الشارقة الثقافي الكبير الذي تلعب فيه الرياضة بأنشطتها وفعالياتها دوراً كبيراً».

مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال الحزامي
اتحاد كلباء
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
بوتين يلقي كلمة أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الأخبار العالمية
بوتين يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا
اليوم 22:29
زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق آمالا على قمة السلام بشأن أوكرانيا
اليوم 21:42
شمس حارقة
الترفيه
موجة حر شديدة تجتاح قبرص
اليوم 21:20
العين.. «حفل الناموس» باللقب الآسيوي
الرياضة
العين.. «حفل الناموس» باللقب الآسيوي
اليوم 20:55
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يؤدي زيارة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط قريبا
اليوم 20:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©