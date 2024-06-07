العين.. «حفل الناموس» باللقب الآسيوي

معتز الشامي (العين)

يستضيف استاد هزاع بنادي العين، مساء الغد، احتفالية الفوز بدوري أبطال آسيا تحت عنوان «حفل الناموس»، والذي يشارك فيه نخبة من كبار المطربين والفنانين، يتقدمهم عيضة المنهالي، إلى جانب الفنان ماجد المهندس وحمد العامري، وأسعد البطحري من سلطان عُمان.

ويقدم الحفل الزملاء الإعلاميون محمد الهوتي وحصة الفلاسي، ويبدأ الاحتفال بإنجاز «الزعيم» الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه 25 مايو الماضي على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، عند السادسة مساء، فيما تقوم الجهة المنظمة للحفل بتوفير مبردات الهواء داخل استاد هزاع بن زايد للجماهير المتوقع حضورها بكثافة للحفل المرتقب.

وأكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي جاهزيتها لتأمين الاحتفالية من خلال وجود الفرق الأمنية والشرطية، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وينظم نادي العين بهذه المناسبة مسيرة احتفالية يشارك فيها اللاعبون والجماهير الرياضية، وتنطلق من دوار منطقة السلامات مروراً بشارع حمدان بن محمد، ووصولاً لاستاد هزاع بن زايد.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور للتقيد بالأنظمة والقوانين والالتزام بقواعد السير والمرور والاحتفال بشكل حضاري دون التسبب بالإزعاج وارتكاب المخالفات التي تعرضهم للمساءلة القانونية، كما حثت السائقين على الالتزام بخط سير المسيرة الاحتفالية، وعدم الانشغال بالهاتف في أثناء القيادة، وعدم إقامة مسيرات عشوائية تتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وتجنب الاستعراضات بالمركبات، والقيادة بطيش أو النزول من المركبة بالطريق العام أو ترك المركبة في الطريق ومحركها دائر والوقوف وسط الطريق دون مبرر، وعدم إلقاء ورمي المخلفات بالطريق العام، وحذرت من مخالفة تغطية أرقام لوحات المركبات الأمامية أو الخلفية.

وناشدت السائقين بعدم تحميل المركبة الواحدة بعدد ركاب يتجاوز العدد المقرر، وعدم تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة للجلوس كصندوق المركبة، كما حذرت من مخالفة الخروج من النوافذ وفتحة السقف، لافتة إلى أهمية التعبير عن فرحة الفوز بصورة حضارية.

وعلى الجانب الآخر، خسر العين أمام البطائح بهدفين دون رد، مساء أمس، في مباراته الأخيرة هذا الموسم والمؤجلة من الجولة 25، وخاض «الزعيم» مواجهة الأمس في غياب لاعبيه الدوليين، كما حرص المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على الدفع بعدد من العناصر البديلة لمنحهم الفرصة الكافية مع ختام الموسم، وسجل هدفي البطائح اللاعب أناتول في الدقيقة 32 من كرة رأسية وأحمد خليل في الدقيقة 89، وبهذه النتيجة استمر العين في الترتيب الثالث لدورينا مع ختام الموسم، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 45، فيما تقدم البطائح إلى الترتيب السابع بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة.