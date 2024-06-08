تيباس: مبابي لا يضمن النجاح مع الريال واسألوا ميسي ونيمار!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رحب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا» بوصول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، مبدياً سعادته بانتهاء هذا المسلسل الطويل، وتحدث عن انطباعاته عن هذه الصفقة الهائلة، منتهزاً الفرصة لمهاجمة باريس سان جيرمان.

وأصبح مبابي لاعباً في ريال مدريد منذ ما يقرب من أسبوع، عندما أعلن «الميرنجي» رسمياً انتقاله إلى «سانتياجو برنابيو»، رغم أن عقده الفعلي ينتهي مع سان جيرمان في 30 يونيو الجاري.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: «بعد سنوات طويلة لهذا المسلسل، أصبحت الصفقة واقعاً ملموساً وانضم مبابي أخيراً إلى نادي أحلامه، ومن المؤكد أن تزداد قوة ريال مدريد بطل الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم، بوصول مبابي قائد منتخب فرنسا المتوج بمونديال روسيا 2018، حيث ينضم إلى خط هجوم ناري مكون من البرازيليين فينسيوس جونيور، ورودريجو جوس، ومعهما خوسيلو وأردا جولر، وينضم إليهم مهاجم برازيلي آخر هو إندريك فليبي هداف بالميراس، الذي يتم تفعيل عقده مع الريال هذا الصيف بمجرد أن يُكمل 18 عاماً.

وحذر تيباس «الملكي» من أن هذا الفريق الذي يمتليء بالنجوم، لا يضمن نجاحاً الموسم المقبل، وضرب مثلاً بباريس سان جيرمان، الذي ضم البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي ومعهما مبابي، ورغم ذلك لم ينجح في الفوز بأية بطولة أوروبية، رغم امتلاكه لهذا المثلث الهجومي الرهيب.

وأضاف تيباس: عليهم أن يلعبوا المباريات كما ينبغي لها أن تُلعب، وأي لاعب مهماً كانت قوته، لا يضمن النجاح، واسألوا ميسي ونيمار ومبابي عندما اجتمعوا سوياً في سان جيرمان، ولم يفوزوا بدوري الأبطال.

وأبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني ارتياحه وسعادته لأن راتب مبابي مع الريال سيكون في الحدود المسموح بها، على عكس الحال في سان جيرمان، وقال: راتب مبابي في ناديه السابق كان خارج نطاق المعاييرالمعمول بها في السوق، بينما الذي يحصل عليه في مدريد سوف يتماشى مع آليات السوق وفي إطار «اللعب المالي النظيف»، وأنا متأكد من ذلك، لأن ما سوف يربحه مبابي، سيكون تحت الرقابة المالية.