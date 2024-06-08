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الرياضة

البطاقة الحمراء «النسائية» تختتم «الحصيلة 58»

البطاقة الحمراء «النسائية» تختتم «الحصيلة 58»
8 يونيو 2024 10:30

مراد المصري (أبوظبي)
جاء حصول هاليرو ساركي لاعب العين على البطاقة الحمراء أمام البطائح في المباراة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، لترتفع حصيلة هذه البطاقات إلى 58 بالمجمل، بنسبة بلغت 31.8٪ خلال 182 مباراة أقيمت هذا الموسم.
وتعتبر هذه أول بطاقة حمراء يرفعها طاقم تحكيمي نسائي في دوري المحترفين، إذ أدار اللقاء طاقم، بقيادة روضة المنصوري حكم الساحة الرئيس، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وفيما بلغت نسبة البطاقات الحمراء في «دورينا»، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنحو 29٪، فإن الرقم شهد زيادة طفيفة، مما يبقي «دورينا» ضمن أعلى 20 مسابقة في العالم في هذه النسبة، وفق المركز الدولي للدراسات الرياضية، وهو ما يعود إلى ربما القرارات المتهورة وغير المدروسة من بعض اللاعبين التي تؤدي لخروج هذه البطاقات، أو أحياناً للتسرع في عملية إشهار البطاقات إجمالاً من الطواقم التحكيمية، وبالمحصلة فإن الأندية نفسها التي تحتاج لفرض المزيد من الانضباط في هذا الجانب الذي يكلفها خسارة النقاط في نهاية المطاف.
ويوجد 6 لاعبين في قائمة الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء، بواقع بطاقتين لكل من فيليب كيش ودانييل بيسا لاعبي اتحاد كلباء، جوناتاس لاعب العين، خالد بطي لاعب الوحدة، إديلسون لاعب البطائح، وعبدالله عبدولاييف لاعب خورفكان.
ويعد كلباء أكثر الأندية حصولاً على البطاقة الحمراء، بإجمالي 10 بطاقات حصل عليها 8 لاعبين مختلفين في صفوف «النمور»، وهو الفريق الذي اكتفى بتحقيق المركز الـ 11 هذا الموسم.

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