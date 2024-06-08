ناجلسمان يرفض «أي نقاش» حول أخطاء نوير!

مونشنجلادباخ (أ ف ب)

قال مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم جوليان ناجلسمان، إنه لن يسمح «بأي نقاش حول مانويل نوير»، بعد ارتكاب الحارس المخضرم خطأ جديداً، خلال الفوز الودي على اليونان 2-1، ضمن الاستعدادات لكأس أوروبا 2024.

وتسبّب نوير بالهدف الأول في مونشنجلادباخ، مخطئاً في إبعاد تسديدة خريستوس تزوليس، فتابعها بسهولة من مسافة قريبة يوريوس ماسوراس قبل نحو ربع ساعة على انتهاء الشوط الأول.

عادل كاي هافيرتس، مهاجم أرسنال الإنجليزي، مطلع الثاني، قبل أن يمنح باسكال جروس لاعب برايتون الإنجليزي «المانشافت» هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الاصلي.

وفيما جلس حارس برشلونة الإسباني مارك- أندريه تير شتيجن على مقاعد البدلاء في ملعبه السابق، تركّزت الأنظار على الخطأ الذي ارتكبه نوير.

وكان ناجلسمان أكّد أن نوير سيكون الخيار الأولى في البطولة القارية التي تستضيفها بلاده، وتفتتحها ألمانيا أمام اسكتلندا في 14 يونيو الجاري في ميونيخ.

وكان حارس بايرن ميونيخ البالغ 38 عاماً ارتكب خطأ في نهاية مباراة أوكرانيا (0-0)، وذلك بعد خطأ مكلف في مواجهة فريقه بايرن ميونيخ مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

قال ناجلسمان: «لن أسمح بأي نقاش حول مانويل نوير، حتى لو حاول الجميع، عندما يرتكب خطأ، من السهل الحديث عنه، لكن في نهاية المطاف كانت سلسلة من الأخطاء».

أضاف: «صدّ ثلاث كرات رفعية المستوى، صدات لا يمكن لحراس آخرين القيام بها.. الأمور بخير».

ورغم حمله ألوان برشلونة لعقد من الزمن، إلا أن تير شتيجن دافع عن ألوان ألمانيا فقط خلال فترات إصابة نوير.

وأكّد ناجلسمان أن الحارس ألكسندر نوبل استُبعد عن تشكيلة ألمانيا، معتمداً على نوير، تير شتيجن، وأوليفر باومان حارس هوفنهايم في النهائيات القارية.