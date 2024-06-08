البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني

علي معالي (دبي)

نجح فريق البطائح في تقديم موسم استثنائي بكل المقاييس، بعد تحقيق الفوز على العين في المباراة الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، ليُنهي الموسم في المركز السابع، برصيد 37 نقطة، وهو إنجاز جديد، ورقم قياسي في الوقت نفسه، متقدماً على الكثير من الفرق العريقة بالدوري، رغم أن «الراقي» يعد أحدث فرق «دورينا»، ويشارك بالمحترفين للموسم الثاني، واستفاد الفريق كثيراً من أخطاء موسمه الأول، الذي ظل فيه مهدداً حتى اللحظات الأخيرة من آخر مباراة له.

وفي مباراة البطائح الأخيرة هذا الموسم أمام العين، ضرب «الراقي» عدداً من الأرقام القياسية، لعل أبرزها تحقيق الانتصار على العين للمرة الأولى في تاريخه بهدفين دون رد، وكذلك دخول الكاميروني أناتولي أبانج السجلات الذهبية للنادي بتسجيله 8 أهداف هذا الموسم، ليصبح رصيده التهديفي بالفريق في موسمين متتاليين هو 14 هدفاً.

وكان اللاعب قد تصدر قائمة هدافي فريقه في الموسم الأول بالمحترفين برصيد 6 أهداف، وأسهم أناتولي في صعود «الراقي» بما قدمه مع الفريق من مستوى متميز بالدرجة الأولى، بعد انتقاله لملاعبنا قادماً من الدوري الأذربيجاني، حيث لعب هناك لموسمين، ووصول أناتولي إلى 8 أهداف هو رقم تاريخي للاعب نفسه، حيث سجل من قبل 6 أهداف في موسمين، الأول بدوري الدرجة الأولى الصيني عام 2019 بصفوف فريق نانتونج زاهيون، والمرة الثانية الموسم الماضي مع البطائح.