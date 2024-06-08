السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني

البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني
8 يونيو 2024 12:00

علي معالي (دبي)
نجح فريق البطائح في تقديم موسم استثنائي بكل المقاييس، بعد تحقيق الفوز على العين في المباراة الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، ليُنهي الموسم في المركز السابع، برصيد 37 نقطة، وهو إنجاز جديد، ورقم قياسي في الوقت نفسه، متقدماً على الكثير من الفرق العريقة بالدوري، رغم أن «الراقي» يعد أحدث فرق «دورينا»، ويشارك بالمحترفين للموسم الثاني، واستفاد الفريق كثيراً من أخطاء موسمه الأول، الذي ظل فيه مهدداً حتى اللحظات الأخيرة من آخر مباراة له.
وفي مباراة البطائح الأخيرة هذا الموسم أمام العين، ضرب «الراقي» عدداً من الأرقام القياسية، لعل أبرزها تحقيق الانتصار على العين للمرة الأولى في تاريخه بهدفين دون رد، وكذلك دخول الكاميروني أناتولي أبانج السجلات الذهبية للنادي بتسجيله 8 أهداف هذا الموسم، ليصبح رصيده التهديفي بالفريق في موسمين متتاليين هو 14 هدفاً.
وكان اللاعب قد تصدر قائمة هدافي فريقه في الموسم الأول بالمحترفين برصيد 6 أهداف، وأسهم أناتولي في صعود «الراقي» بما قدمه مع الفريق من مستوى متميز بالدرجة الأولى، بعد انتقاله لملاعبنا قادماً من الدوري الأذربيجاني، حيث لعب هناك لموسمين، ووصول أناتولي إلى 8 أهداف هو رقم تاريخي للاعب نفسه، حيث سجل من قبل 6 أهداف في موسمين، الأول بدوري الدرجة الأولى الصيني عام 2019 بصفوف فريق نانتونج زاهيون، والمرة الثانية الموسم الماضي مع البطائح.

أخبار ذات صلة
البطاقة الحمراء «النسائية» تختتم «الحصيلة 58»
«أبوظبي للزراعة»: 103 آلاف زيارة تفتيشية في 2023
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
العين
آخر الأخبار
«دورة يوفنتوس» تُؤهل 30 مدرباً في دبي
الرياضة
«دورة يوفنتوس» تُؤهل 30 مدرباً في دبي
اليوم 12:30
ساوثجيت يُحذر لاعبي إنجلترا قبل «اليورو»!
الرياضة
ساوثجيت يُحذر لاعبي إنجلترا قبل «اليورو»!
اليوم 12:15
شولتس يزور «أوبل» بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس مصنعها
الأخبار العالمية
شولتس يزور «أوبل» بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيس مصنعها
اليوم 12:12
البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني
الرياضة
البطائح وأناتولي.. أرقام قياسية في موسم الاحتراف الثاني
اليوم 12:00
«مجلس التعليم» برئاسة عبدالله بن زايد يناقش سياسات وأنظمة تعزيز جودة مخرجات التعليم
علوم الدار
«مجلس التعليم» برئاسة عبدالله بن زايد يناقش سياسات وأنظمة تعزيز جودة مخرجات التعليم
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©