«دورة يوفنتوس» تُؤهل 30 مدرباً في دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات دورة يوفنتوس التدريبية، لتأهيل مدربي المراحل العمرية لكرة القدم، التي أقيمت بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ونادي يوفنتوس الإيطالي، والتي تأتي في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتطوير القطاع الرياضي من خلال جذب القطاع الخاص كشريك أساسي وتنظيم فعاليات وبرامج لها تأثير على تطوير الكوادر الفنية والتدريبية العاملة في قطاع كرة القدم، واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وحاضر في الدورة خبراء من الكوادر التدريبية لنادي يوفنتوس الذين حضروا من إيطاليا خصيصاً لهذه الدورة، التي تُعد هي الأولى من نوعها التي ينظمها نادي يوفنتوس خارج أوروبا، واستمرت الدورة التي نظمتها أكاديمية يوفنتوس في دبي على مدار ثلاثة أيام في نادي النصر، وشارك فيها 30 مدرباً من مدربي المراحل العمرية في الأندية والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وجمعت الدورة بين الجوانب الفنية والعقلية والنفسية والشخصية، واستعرضت خلالها أكاديمية يوفنتوس منهجيتها في التدريب في خمس نقاط: أسلوب اللعب، والقدرة الفنية، والقدرة التكتيكية، والعامل العقلي، والتحكم بالحالة الانفعالية، والاجتماعية، وقدم المحاضرون التوجيهات والإرشادات للمدربين لإدارة العملية التدريبية بكفاءة وفعالية، وفي ختام الدورة حصل جميع المشاركين على شهادة صادرة عن نادي يوفنتوس لكرة القدم.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تنفيذ برامج مجلس دبي الرياضي الخاصة بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي، وتعد الدورة استمراراً لبرامج المجلس التطويرية في مجال إعداد مدربي كرة القدم، التي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

ونشر نادي يوفنتوس على موقعه الرسمي وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل على الدورة التي ينظمها للمرة الأولى خارج إيطاليا ويشيد فيها بمستوى المدربين المشاركين من مختلف الجنسيات.