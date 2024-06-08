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الرياضة

ساوثجيت يُحذر لاعبي إنجلترا قبل «اليورو»!

ساوثجيت يُحذر لاعبي إنجلترا قبل «اليورو»!
8 يونيو 2024 12:15

لندن (رويترز)
قال جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، إن لاعبي فريقه يستخلصون العبر بعد هزيمتهم أمام آيسلندا، محذراً فريقه قائلاً إنه لا يمكنه الفوز بلقب بطولة أوروبا «يورو 2024» فقط بالاعتماد على الموهبة، رغم أنه أحد الفرق المرشحة للتتويج باللقب في ألمانيا.
وكانت آيسلندا فجرت مفاجأة كبيرة عندما هزمت إنجلترا في دور الـ 16 ببطولة أوروبا 2016، وأمس أيضاً خالفت المصنفة الـ 72 عالمياً، التوقعات وقدمت أداء متميزاً لتفوز 1-0 على المنافس، الذي كان دون المستوى في مباراة ودية.
وبسبب سوء أداء أصحاب الأرض أطلق الجمهور في ملعب ويمبلي اللندني صيحات الاستهجان، وهو ما وصفه ساوثجيت بأنه رد عادل على أداء المنتخب.
وتأتي المباراة قبل أسبوع واحد من موعد مباراة إنجلترا الأولى في البطولة الأوروبية في مواجهة منتخب صربيا.
لكن المدرب، رغم ذلك، قال إن المباراة يمكن أن تصب في صالح فريقه الذي خسر بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية أمام إيطاليا، بينما يأمل في تحقيق نتيجة أفضل في ألمانيا.
وقال ساوثجيت للصحفيين: «لقد تعلمت الكثير من المباراة».
ورداً على سؤال حول تأثير محتمل للمباراة عليه ودفعه لتغيير خططه للبطولة القارية قال ساوثجيت: «ليس بقدر كبير، لأنه لم يسبق لنا تواجد هذه المجموعة الكاملة سوياً على أرض الملعب في أية مرحلة».
وأكد المدرب: «المباراة تُنبه العقل وتُنبه إلى ما يتعين علينا القيام به لتحفيز اللاعبين ونوعية رد الفعل الذي نحتاجه»، محذراً فريقه من الثقة كثيراً في قدرته على الفوز بلقب البطولة، اعتماداً فقط على المواهب المتوفرة في صفوفه، لأن كرة القدم ليست كذلك.

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