تاولانت وماركو يمثلان «أدنوك للمحترفين» في «يورو 2024»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض لاعبان من أندية دوري أدنوك للمحترفين بموسم 2023-2024، اسميهما على القوائم النهائية لمنتخبات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، والمقررة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

ويلعب تاولانت سيفري، الذي خاض الموسم الماضي بقميص نادي بني ياس، ضمن صفوف منتخب ألبانيا الذي يخوض نهائيات النسخة الـ«17» من بطولة «يورو 2024» في «مجموعة الموت» عندما يتواجه مع إيطاليا، إسبانيا وكرواتيا في دور المجموعات.

في المقابل، ظهر اسم المدافع فيرنون دي ماركو، الذي خاض بدوره الموسم الماضي بقميص نادي حتا، ضمن قائمة منتخب سلوفاكيا، الذي يستهل مشواره في النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة بمواجهة بلجيكا يوم 17 يونيو الجاري، قبل أن يلاقي أوكرانيا ورومانيا يومي 21 و26 من الشهر نفسه في الجولتين الثانية والثالثة.

وشارك الثنائي تاولانت سيفري وفيرنون دي ماركو مع منتخبي ألبانيا وسلوفاكيا على التوالي في آخر التجارب الودية قبل انطلاق نهائيات «يورو 2024»، بفوز منتخب ألبانيا على ضيفه منتخب أذربيجان 3-1، ومنتخب سلوفاكيا على ضيفه سان مارينو 4-0.

ولم يمنع انتهاء عقدي الثنائي تاولانت سيفري وفيرنون دي ماركو مع «السماوي» و«الإعصار» على التوالي بنهاية الموسم، وجود اسم دوري أدنوك للمحترفين ضمن قائمة شملت 35 من دوريات العالم، ضمت لاعبي القوائم الأولية لمنتخبات «يورو 2024».

ويتصدر لاعبو الدوري الإنجليزي القائمة بنحو 114 لاعباً، مقابل 105 لاعبين ينشطون في الدوري الإيطالي، و83 لاعباً في الدوري الألماني، و61 لاعباً في الدوري الإسباني، فيما ضمت قوائم المنتخبات 14 لاعباً من دوري المحترفين السعودي.