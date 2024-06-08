الظفرة يرحب باعتماد التعديلات الجديدة في دوري «الأولى»

الظفرة (الاتحاد)

أعلن نادي الظفرة الرياضي ترحيبه بالتعديلات الجديدة التي اعتمدها اتحاد كرة القدم على لائحة منافسات دوري الدرجة الأولى، خلال ورشته الاستباقية مؤخراً، للموسم الجديد 2024-2025.

وأوضح أن موافقة الاتحاد على مشاركة 4 لاعبين أجانب دون تحديد العمر، ومعاملة اللاعبين من مواليد الدولة كلاعبين مواطنين داخل الملعب، واعتماد ترخيص 16 من أندية الأولى تسهم في تطور المنافسة.

وتوجه حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على هذه الخطوات، نظراً لأهميتها في الارتقاء بالتطور الرياضي المنشود.

وأعلن المنصوري الحرص على توفير جميع المتطلبات الداعمة لعودة الفريق الأول إلى مصاف أندية المحترفين، من خلال الجهود التي تعزز تحقيق النتائج الإيجابية، وصولاً إلى مرحلة المنافسة على بطاقتي التأهل.

من جانب آخر، قال المنصوري: إن تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه يعد دافعاً للأندية الإماراتية نحو المزيد من العمل وفق منهجية احترافية تواكب التطور الذي تشهده كرة القدم على المستوى المحلي والقاري.

وتوجه المنصوري بالتهنئة إلى نادي الوصل على تتويجه بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة بعد فترة غياب، مضيفاً أن التنوع في المنافسة على الألقاب في المسابقات الرياضية المحلية يعزز مؤشرات التطور في الرياضة الإماراتية، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لخدمة المنتخبات الوطنية.