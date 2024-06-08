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الرياضة

20 مشاركاً في ورشة «فتيات الشارقة للشطرنج»

20 مشاركاً في ورشة «فتيات الشارقة للشطرنج»
8 يونيو 2024 16:00

الشارقة (الاتحاد)
نظم مجلس لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ورشة عمل تحت شعار «لنتحدث بثقة» بمقر النادي، والتي قدمتها اللاعبة فاطمة صالح البلوشي، عضو مجلس اللاعبات لمنتسبات النادي، وحضرها 20 مشاركاً من المدربين واللاعبات المنتسبات في النادي، وتهدف الورشة إلى تأهيل اللاعبات للظهور الإعلامي، والقدرة على التحدث بثقة بالشكل الذي يليق بالنادي، وأيضاً القدرة على الحديث عن الإنجازات وربطها بالمجتمع، كما تأتي الورشة لتفعيل دور مجلس اللاعبات في النادي.
وقالت نجلاء عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة: تنظيم الورشة لها الكثير من الأهداف في مقدمتها تفعيل دور مجلس اللاعبات، من خلال منظومة واستراتيجية معينة تهدف إلى خدمة النادي كما أن شعار الورشة «لنتحدث بثقة» مهم للغاية، ونحتاج دائماً إلى أن تكون اللاعبة لديها القدرة على التفاعل مع المجتمع، سواء مع الإعلام، أو الفعاليات، والمشاركة فيها، وهذه الورشة تعالج أموراً كثيرة، فجميع اللاعبات بحاجة لها، خاصة عدم القدرة على الحديث مع القنوات، وصعوبة التعامل مع الإعلام، وهذه أمور مهمة للاعبات خاصة في حالة المشاركة في بطولات خارجية، وبالتالي الهدف الأسمى هو تمثيل الدولة بأفضل تمثيل في المشاركات الخارجية من النواحي الفنية والإدارية كافة، وأيضاً التعامل مع الإعلام في البطولات الكبيرة مثل الأولمبياد العالمي للشطرنج.
ونوهت الشامسي بأن استراتيجية النادي من أهدافها هو التفاعل المجتمعي، وربط النادي بالمجتمع من خلال الفعاليات المستمرة والمشاركة في فعاليات تنظمها جهات أخرى من أجل الترويج، ونشر لعبة الشطرنج بين الصغار وطلاب المدارس، وهذا دور لا يقل أهمية عن دور تجهيز اللاعبات للمشاركة في البطولات.

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