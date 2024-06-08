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الرياضة

11 اتفاقية بين «الأولمبياد الخاص الإماراتي» ومؤسسات وطنية

11 اتفاقية بين «الأولمبياد الخاص الإماراتي» ومؤسسات وطنية
8 يونيو 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
خلال اليوم الثاني لمنافسات الألعاب الإماراتية، المقامة بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من جميع إمارات الدولة، تم الإعلان الرسمي عن تكوين فريق «همم أبوظبي» للدراجات الهوائية، بالتعاون ورعاية نادي أبوظبي للدراجات، وذلك بهدف تكوين أجيال جديدة من الدراجين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية والنمائية، للمشاركة في المحافل الوطنية والإقليمية والعالمية.
كما وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي 11 اتفاقية تفاهم مع مؤسسات وطنية رائدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف ترسيخ بيئة داعمة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، تساهم في تشكيل مجتمع يُعلي المساواة، والاحترام والتفهُّم.
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الأولمبياد الخاص الإماراتي كلاً من، اتحاد كرة القدم، اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، اتحاد البولينج، اتحاد الريشة الطائرة، اتحاد كرة السلة، اتحاد الرياضات الإلكترونية، جمعية الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، أكاديمية جام الرياضية، مدينة برجيل الطبية، مستشفى ميلينيوم، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية: «تكتسب الألعاب الإماراتية زخماً بقوة الشراكات التي تتضافر لدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في كل مضمار، ونحن سعداء بهذا التواجد الكبير للمؤسسات الرياضية ومؤسسات القطاع الصحي، ضمن الألعاب الوطنية الأولى، حيث نوقع اليوم عدة اتفاقات تعاون هي بمثابة خطوات استراتيجية نحو تأسيس منظومة رياضية شاملة لدمج أصحاب الهمم، يكون الجميع طرفاً فيها، ونعمل من خلالها مع شركائنا بتكاتف وجهود مشتركة تحت مظلة وطنية لتقديم الأفضل لإخوتنا وأخواتنا من أصحاب الهمم في جميع إمارات ومدن الدولة».
وقال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم: «نحن فخورون بعمق العلاقات مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبمساهمة اتحاد الكرة في دعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة الوطنية لدمج أصحاب الهمم في أنشطة اللعبة الشعبية العالمية الأولى، والعالم يجب أن يفتح ذراعيه لأبنائنا من أصحاب الهمم، ولأن الرياضة هي سبيلنا الأول لتحقيق هذا الدمج المنشود، نتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة، ونهنئ الأولمبياد الخاص الإماراتي على التنظيم الرائع للألعاب الإماراتية الأولى».

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