ديشامب يحسم مركز مبابي في «اليورو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يخلو مؤتمر أو مقابلة صحفية مع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا منذ تجمع المنتخب في معسكر الإعداد، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، من سؤال أو أكثر عن كيليان مبابي نجم وقائد «الديوك»، ورغم ذلك يتسع صدر ديشامب للإجابة على كل الأسئلة بوضوح.

وفي حديث طويل لعدد من الصحف الإقليمية الفرنسية، كشف ديشامب عن المركز الذي يلعبه مبابي مع المنتخب، وهل هو في الجناح أو في قلب الهجوم، كما تحدث عن تطور حالته البدنية والفنية قبل خوض آخر تجربة للمنتخب أمام منتخب كندا قبل الاستعداد للسفر إلى ألمانيا، حيث تقام البطولة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

وأثبتت تجربة لوكسمبورج الأولى للمنتخب الفرنسي والتي انتهت بالفوز 3-0، أن مبابي في حالة ذهنية ومزاجية ونفسية رائعة، ولعب مباراة كبيرة سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين، وبدا واضحاً أنه تخلص من الضغوط النفسية السلبية التي تحملها خلال أسابيعه الأخيرة مع ناديه باريس سان جيرمان.

وقال ديشامب إنه حريص على وضع كل لاعب في المكان الذي يفضله ويقدم فيه أفضل ما عنده، ويرى أن مبابي نجح في قلب الهجوم في مباراة لوكسمبورج، ولهذا يرى أنه لن يكون غريباً في هذا المركز، في حالة مشاركة برادلي باركولا جناحاً، ولن تكون هناك مشكلة في تصوره، وأن الأمر يتوقف على سير المباراة وما يريده منها

ونفى ديشامب ما تردد عن أن مبابي لا يُسهم في اللعب الجماعي للمنتخب عند فقد الكرة، بمعنى أنه لا يرجع للدفاع، وأكد أن «فتى بوندي المدلل» يقوم بدور القائد على أكمل وجه، وهو المنصب الذي يشغله منذ حوالي عام بعد اعتزال حارس المرمى هوجو لوريس اللعب الدولي.

وعلق قائلاً: مبابي جدير بارتداء شارة «الكابتن» خلال اليورو، وهو ليس وحده ويحظى بمعاونة المخضرم أنطوان جريزمان بحكم خبراته الدولية الطويلة، ومسؤولية هذا الأخير أصبحت أكثر أهمية مما كانت عليه قبل عام مضى، وعلى أية حال تسير الأمور سيراً حسناً.

ويخوض منتخب فرنسا أولى مبارياته في البطولة يوم 17 يونيو الجاري أمام منتخب النمسا، وأعلن ديشامب قبل ساعات، قائمته النهائية وأرسلها إلى اللجنة المنظمة للبطولة والتابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.