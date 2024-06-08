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3 مباريات تُدشن دوري أبطال آسيا للسلة في دبي غداً

3 مباريات تُدشن دوري أبطال آسيا للسلة في دبي غداً
8 يونيو 2024 20:13

علي معالي (دبي)
ينطلق غداً الأحد، دوري أبطال آسيا لكرة السلة في نسخته الأولى بدبي، في ضيافة نادي شباب الأهلي، وتستمر منافساته حتى 15 من يونيو الجاري، بمشاركة 8 أندية هي الأفضل في القارة الصفراء.
وتنطلق المنافسات بإقامة 3 مباريات في افتتاح دوري مجموعات البطولة، والتي تقام على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وهي بطولة يتأهل بطلها إلى كأس العالم للقارات.
وتقام أولى المباريات في الثانية عشرة والنصف ظهراً، بلقاء يجمع «هيروشيما دراجونفلايز» الياباني، وممثل إندونيسيا عبر التصفيات المؤهلة إلى هذه البطولة فريق «بيليتا جايا»، على أن يقام في الثالثة والنصف ظهراً لقاء بطل الدوري الكوري «كي سي سي إيجيس» أمام «جورجان» الإيراني المتأهل إلى دبي بانتزاعه ثانية البطاقات في نهائيات دوري «سوبر غرب-آسيا»، التي اختتمت مطلع الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
ويسدل الستار عن اليوم الأول في السادسة والنصف مساءً بمواجهة مثيرة تجمع بين بطل الدوري الصيني «لياونينج فلاينج ليوباردز»، والرياضي اللبناني المتوج بطلاً لدوري «سوبر غرب آسيا»
ويخوض صاحب الضيافة شباب الأهلي يوم بعد غدٍ «الاثنين» مباراته الأولى في تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً بلقب قوي يجمعه مع بطل السلة الماليزي «إن إس ماتريكس ديرز»، الذي نجح في حجز مقعده إلى دبي بالتأهل عبر التصفيات الآسيوية.
وأفرزت قرعة نهائيات دبي، عن توزيع الفرق الثمانية على مجموعتي البطولة، بحلول شباب الأهلي في المجموعة الأولى، بجوار الرياضي اللبناني، وفريقي «لياونينج فلاينج ليوباردز» الصيني، و«إن إس ماتريكس» الماليزي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية «هيروشيما دراجونفلايز» الياباني، و«بيليتا جايا» الإندونيسي، و«كي سي سي إيجيس» الكوري، و«جورجان» الإيراني في المجموعة الثانية.
ويقضي نظام البطولة، بأن تسفر نتائج دوري المجموعات الذي يسدل الستار عنه في 12 يونيو الجاري، عن تحديد هوية الفريقين المتأهلين (أول وثاني المجموعة) إلى الدور نصف النهائي، الذي ينطلق في 14 من هذا الشهر، ويتحدد على أثره هوية الفريقين اللذين يخوضان في اليوم التالي (15 يونيو) المباراة النهائية لتحديد هوية بطل النسخة الأولى، وصاحب بطاقة التأهل إلى كأس القارات للأندية.

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