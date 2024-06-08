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الرياضة

10 خيول تتنافس على كأس الوثبة في فرنسا

10 خيول تتنافس على كأس الوثبة في فرنسا
9 يونيو 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمار «لانجون ـ ليبرون» الفرنسي، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بارون كاسكويت لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويقام المهرجان بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي تتمتع بقاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.
وتتنافس 10 خيول في السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، أبرزها المهر «غسان»، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس فابريس فيرون وأبرز نتائج ابن «آر بي بيرن» المركز الثالث، والمهرة «عالية»، بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، وكلاهما، لياس لإدارة سباقات الخيل، وتخوض ابنة «مهب» السباقات للمرة الأولى.
كما يتصدر الترشيحات المهر «أتش ام جازية» لندا موصلي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، و«فارس» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جوردان بلاتو.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.

كأس الوثبة ستاليونز
فرنسا
الخيول العربية الأصيلة
منصور بن زايد
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