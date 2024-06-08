الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى تونس

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى تونس
9 يونيو 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)
يحتضن مضمار قصر السعيد في تونس، اليوم، أولى الجولات العربية، والمحطة الثانية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، التي تقام في إطار الحرص الكبير من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي وصون مسيرته وتعزيز حضوره بين أجيال الحاضر.
وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

أخبار ذات صلة
المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابين
انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

ويشهد سباق المحطة التونسية الذي يقام ضمن «الفئة الأولى» لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 20 خيلاً، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس والمخصصة من عمر 4 سنوات فما فوق.
وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول هي: «خدام» بطل النسختين الماضيتين، «إسكندر»، «أزمير»، «يعقوب»، «لحن الكروان»، «ليمار قريش»، «لا عتاب»، «لاس فيجاس»، «منجز البيبان»، «لديب»، «نافح»، «موصان»، «نصري»، «أسد الصحراء»، «نار شلغوه»، «نسيم الوسط»، «نصر البيبان»، «نمس»، و«العتعات».
 من جهته قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «بعد البداية القوية والنجاحات الكبيرة لسباق الكأس الغالية في فرنسا تتجه بوصلة سباقاتنا نحو أولى المحطات العربية في هذا العام عبر بوابة تونس، التي تعد من البلدان المنتجة وصاحبة الحضور القوي في صناعة الأبطال بمسيرة الخيل العربي، وتحظى محطة تونس بمؤشرات قوية تقودنا لسباق استثنائي يشارك فيه 20 خيلاً، الأمر الذي يُترجم مكانة وأثر الكأس الغالية لدى الملاك والمربين في تونس».
وتابع: «نولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة نجاحات سباقات الكأس الغالية ومضاعفتها في كافة المضامير العالمية والعربية المعتمدة بأجندتها في كل عام، وترسيخ رسالة الحدث ومفاهيمه لكافة ملاك ومربي الخيل في العالم، ما يتماشى مع دعم ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة لمسيرة الخيل العربي الذي يشكل ركنا مهما من تراث الإمارات العريق».
وأضاف: «تحتفي تونس في كل عام بمسيرة الكأس الغالية وتحظى بأهمية كبيرة ومكانة مميزة في أجندة سباقاتنا للنسخة 31، وتحفل مسيرتها بنخبة مرابط الخيل وجودة الإنتاج، كما تتمتع بقاعدة كبيرة من ملاك ومربي الخيل العربي، ونحن حريصون على مواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية لأسرة الخيل العربي بجميع دول العالم، إيماناً بخطط الحفاظ على إرثنا العريق ودعم مسيرة تقدمه في كافة المضامير».

كأس رئيس الدولة
تونس
الخيول العربية الأصيلة
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطيني يتفقد حطام مبانٍ وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جولة جديدة لبلينكن في المنطقة لبحث مبادرة بايدن بشأن غزة
9 يونيو 2024
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
محللون: أوروبا تنتظر خريطة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية
9 يونيو 2024
الجهود الإماراتية ساهمت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابين
9 يونيو 2024
مركبات تابعة للأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
120 منظمة تدين انتهاكات الحوثيين بحق الموظفين الأمميين
9 يونيو 2024
ماكرون وبايدن يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر «الجندي المجهول» في مراسم أقيمت عند قوس النصر في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماكرون: تكثيف الجهود لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط
9 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©