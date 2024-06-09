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الرياضة

قبل كوبا أميركا... البرازيل تهزم المكسيك بـ«الصف الثاني»

قبل كوبا أميركا... البرازيل تهزم المكسيك بـ«الصف الثاني»
9 يونيو 2024 10:30

 
البرازيل (رويترز)
في مباراة ودية استعداداً لكأس كوبا أميركا لكرة القدم، فازت البرازيل 3-2 على المكسيك في ولاية تكساس الأميركية ليحصل الفريق على دفعة معنوية جيدة قبل البطولة القارية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقرر مدرب البرازيل دوريفال جونيور الذي تولى المهمة في يناير الماضي إراحة لاعبي الصف الأول مثل فينيسيوس جونيور وإندريك ورودريجو ورافينيا، لكن لاعبي الرديف لم يخيبوا ظنه وكانوا بالفعل جديرين بالثقة وأحرز الفريق هدف السبق في الدقيقة الخامسة الذي سجله أندرياس بيريرا بعد تلقيه تمريرة من سافيو.
وعزز المنتخب البرازيلي تقدمه بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أرسل إيدر ميليتاو تمريرة طويلة قابلها يان كوتو ووضعها في طريق جابرييل مارتينيلي الذي أودعها الشباك.
لكن الفريق المكسيكي لم يستسلم وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 73 عن طريق خوليان كينونيس الذي حول عرضية رائعة من أليكسيس فيجا إلى الشباك ثم أضاف زميله جويرمو مارتينيز أيالا هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (الدقيقة 92).
وأحرز البرازيلي إندريك هدف الفوز لفريقه بعد ذلك بأربع دقائق.
وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الأميركي في مباراة ودية أخرى الأربعاء المقبل قبل أن يبدأ مسيرته بكأس كوبا أميركا الفائز بلقبها تسع مرات في مواجهة كوستاريكا في 24 يونيو الجاري ثم يواجه أوروجواي بعدها بأربعة أيام قبل اللعب في مواجهة كولومبيا في الثاني من يوليو. 

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