فيرستابن يطالب بعمل أكثر دقة وسيارة أسرع!!



مونتريال (أ ف ب)

طالب السائق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا-1 في الأعوام الثلاثة الماضية، فريقه ريد بول بعمل أكثر دقة وسيارة أسرع بعد انتهاء التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من البطولة العالمية.

ورغم تسجيل فيرستابن أسرع توقيت في التجارب بالتساوي مع توقيت سائق مرسيدس جورج راسل، إلا أنه سينطلق من المركز الثاني خلف الأخير كون البريطاني سجل لفته الأسرع قبله.

قال فيرستابن متصدر ترتيب السائقين والفائز في مونتريال في العامين الماضيين، إن الفرق الأخرى باتت على مسافة قريبة من ريد بول هذا العام وعلى الأخير الرد بسرعة، وتعرض «ماد ماكس» الذي هيمن على الموسم الماضي للهزيمة في اثنين من الجوائز الثلاث الأخيرة، ولم يعد يحكم قبضته على البطولة.

وعن انطلاقه من المركز الثاني رغم تسجيله توقيتاً متطابقاً مع راسل، قال «لا، لست قلقاً من ذلك، ربما يجب أن أتفاجأ بسرور بوجودي في الصف الأول بطريقة ما، لكننا افتقرنا إلى السرعة، الوقت الذي سجلته مرسيدس في الفترة الثالثة للتجارب كان بعيداً عن متناولنا.. مررنا بعطلة نهاية أسبوع فوضوية. نحن بحاجة إلى ترتيب أمورنا ونحتاج إلى تطوير سيارتنا أيضاً».

وأردف «سيكون هناك المزيد من الأمطار اليوم وبعدها سيكون الأمر متعلقاً بكيفية صمود الإطارات خلال السباق، ومن هو الأفضل في إدارة ذلك هو من سيفوز. لذلك أمامنا الكثير من العمل للقيام به وهذه ليست الحلبة الأسهل بالنسبة لنا هنا. لكن هدفنا هو أن نكون الأفضل في كل مكان».