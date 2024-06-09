«ميترو» الهلال السعودي يحمل طموحات صربيا في يورو 2024



برلين (د ب أ)

يقود ألكسندر ميتروفيتش هداف فريق الهلال السعودي أحلام منتخب صربيا في النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وتدرج ميتروفيتش «29 عاماً» بين صفوف ناشئي بارتيزان بلجراد الصربي ومنه انطلق إلى أندرلخت البلجيكي ثم ثماني سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز تنقل خلالها بين ناديي نيوكاسل يونايتد وفولهام.

وفي صيف العام الماضي فاجأ المهاجم الصربي الكثيرين بانتقاله من فولهام إلى الهلال السعودي بصفقة ضخمة تجاوزت 50 مليون يورو، علما بأن قيمته السوقية الحالية تبلغ 28 مليون يورو وفقاً لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

ويملك ميتروفيتش خبرة دولية كبيرة ويعد ركيزة أساسية بصفوف منتخب صربيا منذ ظهوره الأول مع الفريق في يونيو 2013 تحت قيادة المدرب سينيسيا ميهايلوفيتش.

وخاض مهاجم الهلال السعودي 89 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 57 هدفاً، وشارك في آخر نسختين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، بينما يستعد لظهوره الأول مع صربيا في بطولات اليورو. ويعتبر ألكسندر ميتروفيتش أيضاً القائد الثاني لمنتخب صربيا خلف زميله دوشان تاديتش نجم فناربخشة التركي، بينما يعد الهداف التاريخي لمنتخب صربيا الذي يقوده المدرب المحلي دراجان ستويكوفيتش.

وطوال مسيرته حقق المهاجم الصربي نجاحات بارزة للغاية، ويأمل ميتروفيتش أن يكون ظهوره الأول في بطولة اليورو موفقاً ساعياً لعبور الدور الأول، حيث تنتظره اختبارات فنية قوية في المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الإنجليزي أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب، والدنمارك بطل يورو 1992 وسلوفينيا التي تسجل حضورها الثاني بعد غياب دام 24 عاماً.