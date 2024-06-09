شفيونتيك..4 ألقاب و35 فوزاً في رولان جاروس



باريس (أ ف ب)



رشحت الإيطالية جازمين باوليني منافستها البولندية إيجا شفيونتيك لتكون اللاعبة الأكثر تتويجاً في بطولة رولان جاروس الفرنسية، وذلك بعدما أحرزت المصنفة أولى عالمياً لقب ثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة توالياً والرابعة في آخر خمسة مواسم.

وتواجهت باوليني مع شفيونتيك السبت في أول نهائي لها في البطولات الكبرى وخسرت أمامها من دون أي مقاومة تذكر 2-6 و1-6 في أكثر من ساعة بقليل، لتحرز البولندية لقبها الكبير الخامس والرابع في رولان جاروس.

ورفعت البولندية عدد انتصاراتها على ملاعب رولان جاروس إلى 35 مقابل هزيمتين فقط في ست مشاركات حتى الآن، وباتت أول لاعبة تُحرز لقب البطولة الفرنسية أربع مرات أو أكثر خلال حقبة الاحتراف بعد البلجيكية جوستين هينان (4 مرات آخرها عام 2007) والأميركية كريس إيفرت (7 مرات آخرها عام 1986) والألمانية شتيفي جراف (6 مرات آخرها عام 1999).

كما أصبحت ثالث لاعبة فقط تتوّج بطلة ثلاث مرات متتالية بعد هينان (من 2005 حتى 2007) والأميركية-اليوغوسلافية سابقاً مونيكا سيليتش (من 1990 حتى 1992).

وأحرزت شفيونتيك لقبها الرابع في البطولة عن 23 عاماً، وهو نفس عمر الإسباني رافايل نادال خلال تتويجه عام 2008 بلقبه الرابع من أصل 14 في مسيرته الأسطورية.

ورأت الإيطالية البالغة 28 عاماً التي ستصعد من المركز الخامس عشر إلى السابع في تصنيف رابطة المحترفات، أن «هذه الأرقام ليست طبيعية. إنها لا تصدق. أعتقد أن اللعب هنا أمر مختلف عن الملاعب والبطولات الأخرى».

وجاء تتويج شفيونتيك في الذكرى الخمسين لإحراز إيفرت لقبها الأول في رولان جاروس عام 1974، وكانت الأميركية متواجدة السبت في الملعب كي تقدم للبولندية كأس البطولة بصحبة مواطنتها الأسطورة الأخرى من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا، الفائزة باللقب عامي 1982 و1984.

ولدى سؤالها عن إمكانية تفوق شفيونتيك على إيفرت وتجاوز الألقاب السبعة التي أحرزتها الأميركية، لم تتردد باوليني في الإجابة قائلة «بالتأكيد. إنه أمر صعب كما تعلمون، ليس بالشيء السهل. كل عام تزداد صعوبة الفوز بلقب أي دورة. وصلت الآن إلى أربعة ألقاب وأعتقد أنه بإمكانها فعل ذلك».

وعجزت باوليني عن تكرار إنجاز فرانتشيسكا سكيافوني التي تبقى الإيطالية الوحيدة الفائزة بلقب البطولة الفرنسية عام 2010، علماً أنها ثالث لاعبة فقط من بلادها تصل إلى النهائي بانضمامها إلى سكيافوني وزميلتها في الزوجي سارا إيراني التي خسرت عام 2012 أمام الروسية ماريا شارابوفا.