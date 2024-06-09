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الرياضة

المنذري في طريقه إلى كلباء

المنذري في طريقه إلى كلباء
9 يونيو 2024 12:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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باتت شركة كلباء لكرة القدم قريبة من حسم صفقة الحارس سلطان المنذري حارس العين في صفقة انتقال حر، حيث تبقت بعض التفاصيل الصغيرة لإكمال التعاقد والوصول للنهاية السعيدة، وتواصل اللجنة الفنية اجتماعاتها الفنية من أجل الانتهاء مبكراً من كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول بالتعاون مع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق، الذي تم الاتفاق معه على دعم الفريق بعدد من العناصر المميزة لتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم القادم.
وجددت الإدارة عقد لاعبين أجنبيين بصفوف الفريق هما الإيطالي دانييل بيسا ومعه الروماني فيليب كيش يستمران للموسم القادم وتبحث عن 3 أجانب جدد لدعم الصفوف. 

كلباء
دوري المحترفين
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فريق العين
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