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الرياضة

الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للكاراتيه

الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للكاراتيه
9 يونيو 2024 13:00

 
علي معالي (العين)
توج نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، للموسم الرياضي 2023/2024، لفئات الرجال والسيدات، فرق جماعي «كاتا وكوميتيه»، بعد حصوله على أكبر عدد من النقاط في البطولة التي جرت لأول مرة في ضيافة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة، يمثلون 8 أندية، وحصل رجال «الملك» على 33 نقطة، فيما حصل فريق السيدات على 29 نقطة، في مسابقتي الكاتا والكوميتيه.
حضر البطولة ومراسم التتويج اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والعقيد منصور الهاشمي رئيس لجنة تسيير أعمال شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وخالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.
شهدت البطولة عودة فريق نادي العين للمنافسات في اللعبة من جديد بعد غياب 24 عاماً، حيث حل فريق الرجال في المركز الثالث في الكوميتيه، بفريق تم تكوينه من فترة قصيرة للمشاركة في البطولة الغالية.
وأسفرت النتائج العامة للبطولة عن فوز نادي الشارقة بالمركز الأول في كاتا سيدات، وحل الشارقة الرياضي للمرأة وصيفاً، ونادي الذيد ثالثاً، وفي الـ «كاتا رجال» فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، والذيد ثانياً، ونادي العين ثالثاً، ومعه شرطة دبي، وفي الـ «كوميتيه سيدات» فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، والشارقة للألعاب الفردية وصيفاً، والشارقة الرياضي للمرأة ثالثاً ومعه الذيد.
وفي الـ «كوميتيه رجال» فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، والعين والذيد ثالثاً، وتوج بدرع التفوق العام نادي الشارقة للألعاب الفردية في فئات الذكور، وشباب الأهلي فئة الإناث، كما حصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على درع التفوق العام عن فئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال، في حين فاز شباب الأهلي بدرع التفوق العام عن فئات الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات.
وعلى صعيد الأجهزة الفنية المتميزة للموسم 2023/2024 حصل الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي على المركز الأول، ونادي الشارقة للألعاب الفردية وصيفاً، نادي اتحاد كلباء ثالثاً والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رابعاً.

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