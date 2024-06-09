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الرياضة

ساوثجيت: واثق من قدرات بيلينجهام ورهاني على اللعب الجماعي

ساوثجيت: واثق من قدرات بيلينجهام ورهاني على اللعب الجماعي
9 يونيو 2024 13:30


لندن (د ب أ)
أعرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن سعادته بانضمام لاعب من طراز عالمي لمعسكر فريقه، متمثلاً في جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني. لكن ساوثجيت يرى أن النجاح في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا يتوقف على اللعب الجماعي.
ويعيش بيلينجهام حالة من النشوة بعد تتويجه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الأول له مع ريال مدريد، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني. وكان بيلينجهام قد حصد جائزة أفضل لاعب في البوندسليجا الموسم السابق.
وقال ساوثجيت: «واثق في قدرته على التعامل مع الضغوط، لكننا لا نضع كل شيء على عاتق جود». وأضاف: «لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، اللعب الجماعي هو العنصر القادر على قيادتنا للفوز بتلك البطولة، إذا اعتمدنا على شخص واحد فلن يكون الفريق قادراً على الفوز». وأشار: «هو بالطبع لاعب صاحب عقلية مذهلة ولديه تأثير كبير على الفريق بأكمله، ولكن الشيء الأكبر في آخر مباراتين، هو أننا لم يسبق لنا اللعب بهذه الروح الجماعية من قبل».
وبعد الفوز على البوسنة والهرسك 3/ صفر ثم الخسارة أمام آيسلندا في آخر مباراتين وديتين، قال ساوثجيت لدى سؤاله عما إذا كان بمقدور بيلينجهام أن ينهض بالفريق: «واثق من أنه سيفعل، لكن ليس من مسؤوليته القيام بذلك». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساوثجيت قوله «يتحتم علينا جميعاً التركيز بشكل صحيح، أن نكون على ثقة من أن تفكيرنا يدور بشكل صحيح، وكجهاز فني سنتأكد من أننا نعمل على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مقارنة بما كنا عليه أمام آيسلندا».

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