جاكوبس يحصد ذهبية 100 متر في بطولة أوروبا للقوى



برلين (د ب أ)

دافع الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بنجاح عن لقب سباق 100 متر عدو للرجال في بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في إيطاليا. وأنهى البطل الأولمبي جاكوبس السباق في 02: 10 ثوان ليمنح بلاده إيطاليا الذهبية الثالثة والخامسة لها على مدار أول يومين من البطولة الأوروبية.

وحصد الإيطالي الأخر شيتورو آلي الميدالية الفضية بعد تسجيله 05ر10 ثوان وذهبت الميدالية البرونزية إلى البريطاني روميل جلاف بتسجيله 06ر10 ثوان. وكانت إيطاليا أحرزت أمس الميدالية الذهبية لسباق 110 متر حواجز للرجال ومسابقة دفع الجلة للرجال.