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الرياضة

«ميشرد تايم» يقود ثنائية جودلفين في «مانهاتن ستيكس»

«ميشرد تايم» يقود ثنائية جودلفين في «مانهاتن ستيكس»
9 يونيو 2024 14:30

محمد حسن (دبي)
قاد الجواد «ميشرد تايم» ثنائية لجودلفين في سباق مانهاتن ستيكس للفئة الأولى بمضمار ساراتوجا في الولايات المتحدة الأمريكية فيما شغل المركز الثاني رفيقه «نيشنس برايد»، ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة جواد الأربع سنوات الفائز بسباق جبل حتا بمضمار ميدان في يناير الماضي، لتحقيق لقب السباق الذي امتد لمسافة 1900 متر على الرغم من انطلاقته المتأخرة.
أما الوصيف «نيشنس برايد» فقد اندفع بقوة ونجح في التقدم في المراحل الأخيرة بقيادة فرانكي ديتوري، ليكمل حصول مدرب جودلفين، شارلي أبلبي على المركزين الأول والثاني في السباق.
وقال الفارس وليام بيوك: «لا يزال أمام ميشرد تايم بعض الأشياء التي يلزمه تعلمها ولم يكتمل نضوجه بعد، أعجبني خروجه من بوابة خارجية، حيث وجد لنفسه الفرصة للتقدم بالوتيرة الخاصة به واتخاذ موقع أمامي، وهو جواد عنيد يجيد الركض بكل قوة».
وأضاف: «لقد عانى قليلاً عند المنعطف الأخير، عندما انحرف إلى منتصف المسار، ولكنه ركض بقوة باتجاه خط النهاية، إنه حصان مثير جداً للمستقبل».

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